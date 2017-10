Le ministère des AE célèbre l’événement : Valeurs de Novembre

Les valeurs de Novembre 1954 pour lesquelles les Algériens se sont soulevés comme un seul homme pour affronter l’une des armées coloniales les plus puissantes de son temps ont été revisitées, lors d’une cérémonie organisée hier soir au ministère des Affaires étrangères. L’événement est tenu sous l’égide du responsable de ce département, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, en présence notamment de nombreux moudjahidine conviés pour les célébrations du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre. Au programme de cette cérémonie, à propos de laquelle nous y reviendrons avec de plus amples détails dans notre édition de demain, il est question essentiellement de projections de films documentaires et de visioconférences retraçant les moments phare de la Révolution de Novembre, et ce avant de procéder à la levée des couleurs nationales à laquelle succédera la lecture de la Fatiha et le dépôt d’une gerbe de fleurs à la mémoire de nos glorieux martyrs. La célébration du 1er Novembre 1954 constitue cet événements par lequel le peuple se remémore, non sans fierté, les sacrifices consentis par nos aînés ayant donné le meilleur exemple de résistance pour le seul objectif d’émanciper le pays du joug d’une occupation coloniale qui a duré 132 ans. La Révolution algérienne unique en ce genre est aussi cet élan extraordinaire de solidarité de tout un peuple dans son combat pour la liberté et le recouvrement de sa souveraineté. Sept ans et demi de lutte ininterrompue qui se sont achevés pour le triomphe d’une cause juste. Une épopée exemplaire dans l’histoire de l’humanité que fût en effet la guerre d’Algérie durant laquelle un millions et demi de martyrs sont tombés au champ d’honneur et pour lesquels les enfants du pays, aujourd’hui libre et souverain, restera éternellement reconnaissant pour leur sacrifices consentis pour en finir avec un système colonial des plus cruels de son époque. «L’administration coloniale, qui, pendant toute sa présence en Algérie, n’a cessé de redoubler de férocité dans sa façon d’imposer par la domination son châtiment aux Algériens, à telle enseigne que même la pratique de l’islam était codifiée selon les besoins, «avait déjà témoigné dans les colonnes de notre journal, le moudjahid Salah Goudjil. De son avis, la Déclaration du 1er Novembre certifiait à elle seule d’une profonde détermination de s’affranchir du système d’humiliation imposé par l’administration coloniale. «Le contenu et le choix vigilant des mots contenus dans cette Déclaration sont révélateurs de la maturité politique de ses rédacteurs. Des rédacteurs que l’on ne peut que qualifier de visionnaires. Ils ont su merveilleusement anticiper le cours de la Révolution, y compris le processus des négociations avec la France coloniale, une fois celle-ci contrainte à se mettre à la table des pourparlers», avait-il expliqué.

Karim Aoudia