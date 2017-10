Deux films consacrés à Fadhma N’Soumer et à Benboulaïd : grandes figures de la résistance

À l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la lutte contre le colonialisme, l’office Riadh El-Feth, en collaboration avec le musée national du Moudjahid, a organisé, à la salle Ibn Zeydoun, une série de films sur les «symboles» de la Révolution nationale, l’accès est gratuit.

Aujourd’hui à 11h, le film Fadhma N’soumer est programmé à la salle Ibn Zeydoun, réalisé par Belkacem Hadjadj. Ce produit cinématographique algérien, qui dure 96 mn, est consacré à la figure de l'héroïne populaire de la résistance en Kabylie durant les premières décennies de la colonisation française. Ce film s'intéresse au destin exceptionnel de Lalla Fadhma N’soumer, campée par l'actrice franco-libanaise Laëtitiea Eïdo — une jeune femme exilée de son village natal, Ouardja, après un mariage forcé. Une résistance et une femme de caractère dont l'influence spirituelle et politique grandissante jouera un rôle majeur dans l'unification des tribus kabyles contre l'envahisseur français. Cette fiction est «balisée» par des faits historiques «avérés», mais les sources écrites sur cette grande figure féminine patriotique demeurent «rares», ainsi que l'a déploré le réalisateur. Sur une période historique allant de 1847 à 1857.

À 14h, le film Mustapha Ben Boulaïd, qui dure 120 mn est réalisé en 2008 par Ahmed Rachedi. Ce long métrage relate le parcours d'un des chefs historiques de la Révolution algérienne — premier responsable de la Wilaya I (Aurès) historique — tout en donnant un éclairage sur le contexte politique d'avant le déclenchement de la guerre dl'indépendance de l'Algérie. À 17h30, le film Patrouille à l’Est (Daouria nahwa chark), ce film est le plus connus d'Amar Laskri, qui retrace l’histoire d’une patrouille de l’Armée de Libération Nationale, (ALN), qui a pour mission de convoyer vers la Tunisie, à travers la zone interdite et la terrible ligne Morice un officier français prisonnier. L’histoire se déroule en quatre journées qui «découpent» l’action.

Le réalisateur s’attache surtout à rendre manifeste l’insertion du petit groupe de «djoundi» dans le «milieu».

Le film est souvent proche du documentaire : on y voit le travail des paysans et des bergers, la vie quotidienne d’un douar, l’école coranique, etc. Le rapport intime des combattants à la société qui les secrète est particulièrement concrétisé dans les séquences de l’accueil à la mechta où une vieille paysanne les nourrit et les héberge. Il se noue aussi dans ces retours en arrière ou ces inserts qui permettent de situer chacun des partisans dans son histoire et ses relations personnelles. Pris dans leur individualité, mais aussi représentatifs de tout un peuple, ces hommes se meuvent au maquis comme des «poissons dans l’eau». À travers la marche de ce groupe de djounoud, nous assistons à l’esprit de sacrifice et de combativité de ces hommes issus du peuple. La patrouille sera décimée, mais un jeune paysan prendra la relève et achèvera la mission.

Il est à rappeler qu’une autre série de films historiques a été projetée, ces derniers jours, à la sale Ibn Zeydoun, dont la Bataille d’Alger, Zabana, le Colonel Lotfi, Krim Belkacem et l'Opium et le Bâton.

