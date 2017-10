M. Tayeb Zitouni, Ministre des Moudjahidine : « Aucun doute sur le nationalisme de nos enfants »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier, que son département a recensé des centaines de sites témoins de l’immense sacrifice consenti par le peuple algérien pour recouvrer son indépendance. Au jour d’aujourd’hui, pas moins de 1.273 cimetières de chouhada, 250 carrés des Martyrs et 1.449 centres de torture durant la Révolution ont été recensés, ainsi que des milliers de sites qui ont connu des batailles mémorables avec la France coloniale.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, à l’occasion du 63e anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, M. Zitouni précisé que l’opération de recensement des archives de la Révolution se poursuit toujours. Il souligne également que dans le cadre de la promotion de l’histoire du recouvrement de la souveraineté nationale, 32 films documentaires ont été remis à l’entreprise nationale de la télévision algérienne. Ceci, sans compter la production de deux films cinématographiques, l’un sur le colonel Lotfi et l’autre sur Krim Belkacem. Pour ce qui est du biopic sur le chahid Larbi Ben M’hidi, celui-ci est en cours de réalisation, a souligné le ministre.

Évoquant la question de la restitution des archives nationales par la voie de la diplomatie algérienne, le ministre des Moudjahidine a tenu à mettre en exergue le fait que les différentes démarches initiées ont permis de récupérer des documents sensibles détenus par 12 pays arabes et d'autres amis.

Concernant la récupération des archives et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, M. Zitouni a souligné que la visite qu'il avait effectuée en France lui a permis de «réaffirmer la volonté des deux pays de régler certains dossiers épineux», relevant que cette visite «était venue concrétiser la volonté politique exprimée dans la Déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération couronnant la visite de l'ex-président français en Algérie en 2012», Relevant le fait que «les pourparlers avec la partie française se poursuivent au niveau de commission technique ou des groupes de travail», le ministre a soutenu que «le travail de la commission algéro-française, constituée pour débattre de ces dossiers, n'est pas encore terminé», affirmant que l'Algérie «n'abandonnera pas ces dossiers réclamés à la France, dont celui relatif à la restitution des crânes des martyrs de la résistance populaire».

M. Zitouni a indiqué aussi que «la France doit reconnaître les crimes qu'elle a commis en Algérie pendant 132 ans», et qu'elle «est tenue de reconnaître ses massacres contre le peuple algérien, pour que les relations entre les deux pays reprennent un cours normal». Sur l'écriture de l'histoire de l'Algérie et du Mouvement national, M. Zitouni a relevé que son département ministériel encourage les historiens et les chercheurs investis dans ce créneau à «aborder les sujets liés aux évènement, aux hauts faits et symboles de la Révolution nationale».

«L’État algérien confère une importance considérable à l’écriture de la plus grande révolution au monde, en mettant tous les moyens matériels et humains nécessaires pour la réussite de l’opération d’enregistrement des témoignages des moudjahidine.» Pour ce qui est de la célébration du 1er Novembre, le ministre a estimé que le fait de renouveler le serment envers les principes de la Révolution de novembre est un «devoir sacré».

Il a également considéré que le combat des aïeuls pour la liberté a été perpétué par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au travers de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui, a-t-il dit, a permis d’éteindre les flammes de la fitna (discorde) et à rétablir la paix.

Enfin, commentant le grand rassemblement des jeunes étudiants devant le Centre culturel français à Alger, pour obtenir un visa d’études pour ce pays, le ministre a précisé qu’«il n’y a pas de place au hasard dans la politique. Néanmoins, il est inconcevable pour nous, de remettre en cause le nationalisme de nos enfants et leur attachement à la patrie».

