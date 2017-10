63e Anniversaire du déclenchement du combat libérateur, Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah : « S’inscrire dans le legs historique »

Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a appelé lundi les éléments de l'ANP à poursuivre leurs efforts et à persévérer, les félicitant pour les progrès qu'ils ont accomplis et les acquis professionnels qu'ils ont réalisés.

«Il me plaît de féliciter l'ensemble des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) dont je salue les progrès accomplis et les acquis professionnels réalisés et de les appeler une nouvelle fois à poursuivre leurs efforts et à persévérer», a précisé le général de corps d'Armée Gaïd Salah dans un message aux éléments de l'ANP, à la veille de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. «Seul le travail est à même d'assurer d'autres réussites aux éléments de l'Armée nationale populaire dont les qualités dénotent leur attachement à leur riche patrimoine civilisationnel et culturel et à leur glorieux legs historique national», a-t-il ajouté, soulignant que les éléments de l'ANP «ont conscience de l'importance de ces qualités pour se distinguer sur le plan professionnel en faisant montre d'altruisme et de dévouement». Le déclenchement de la guerre de Libération «est une mémoire nationale éternelle, jalonnée de gloire et de fierté et riche d'enseignements», a-t-il ajouté, soulignant que «cette Révolution miracle confirme que l'Algérie, qui a su vaincre ses ennemis par le passé, saura avancer à pas sûrs sur la voie de la victoire grâce à cette trempe d'hommes vaillants et fidèles au serment des chouhadas». A cette occasion, M. Gaid Salah a rappelé le devoir de «s'incliner à la mémoire des martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie ainsi qu'à la mémoire des martyrs du devoir national qui se sont sacrifiés, eux aussi, pour la sécurité de l'Algérie et sa stabilité», ajoutant que «l'ANP est toujours mue par cette volonté d'aller de l'avant pour la préservation de la paix et de la stabilité en Algérie, de la dignité de son peuple et du bien-être socioéconomique».



Direction centrale des transmissions et des systèmes d’information à Réghaïa



M. Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué hier à Réghaïa (Alger), une visite de travail à des établissements de la Direction centrale des transmissions et des systèmes d'information. Cette visite «intervient à la veille des festivités commémorant le 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération, et dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de développement des différentes composantes de l'ANP», souligne le communiqué. Elle a été entamée par le Régiment des Grands travaux téléphoniques à Réghaïa, où le général de corps d'Armée a suivi, après la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Abdelkader Lechkhem, directeur central des Transmissions et des systèmes d'information, une présentation globale donnée par le commandant du Régiment, sur l'usine de production des fibres optiques et des câbles à fibres optiques, précise la même source.

S'étendant sur une superficie de 5.400 m2 et d'une capacité de production de 9.000 km de câbles de fibre optique, une capacité susceptible d'être augmentée, la réalisation de cette usine «s'inscrit dans le cadre de la modernisation et du renouvellement de l'arme des transmissions au sein de nos Forces armées, conformément aux diverses évolutions accélérées générées par les besoins impérieux dans le domaine du haut débit et du très haut débit», relève le communiqué. «Cette usine est également gérée par un système automatique numérique supervisé par un ensemble d'officiers et de cadres, ingénieurs et techniciens qui ont suivi une formation spéciale et solide leur permettant de diriger cette usine avec une haute performance». Le général de corps d'Armée a suivi les différentes étapes de production des fibres optiques, y compris le test de conformité du produit avec les normes internationales, ajoute la même source. Lors de la deuxième étape de cette visite et au niveau de l'Etablissement central de rénovation du matériel des Transmissions, le général de corps d'Armée a inauguré un ensemble de chaînes de montage des équipements de télécommunications filaires et sans fil, où s'effectue l'assemblage de différents équipements de télécommunications de la nouvelle génération de pointe, à l'instar des stations hertziennes numériques, des standards téléphoniques numériques, de divers équipements de téléphonie ainsi que des équipements de télécommunications internes. Le chef d'état-major de l'ANP s'est enquis de près des prototypes de ces équipements et a suivi la chaîne de leur fabrication.

Le vice-ministre de la Défense nationale a rencontré, par la suite, les cadres et les éléments de l'Etablissement, où il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée via visioconférence au profit de différentes unités, écoles et établissements relevant de la Direction centrale des transmissions et des systèmes d'information à travers l'ensemble des Régions militaires, et dans laquelle il a tenu à féliciter l'ensemble des cadres et personnels pour les «importants résultats réalisés». Il a souligné, à cette occasion, que «l'inauguration de ces projets, à la veille de la célébration de la fête de la glorieuse Révolution de libération, est un symbole, parmi d'autres, de loyauté et de dévouement aux sacrifices de nos valeureux Chouhada». «Il m'est agréable de me réunir avec vous, en cette honorable occasion, à la veille de ces festivités où notre pays célèbre le plus cher anniversaire de son histoire, le 1er Novembre 1954, que nous espérons, pour vous et pour l'ensemble des éléments de l'ANP, plein d'inspiration pour davantage de réalisations dans tous les domaines», a affirmé le chef d'état-major de l'ANP.

Pour le général de corps d'Armée, «coïncider la célébration nationale de ce glorieux anniversaire avec la cérémonie d'inauguration officielle de l'usine de production des fibres optiques, ainsi qu'un nombre de chaînes de montage d'équipements de télécommunications filaires et sans fil, constitue, sans aucun doute, une source de réconfort, voire de fierté, que ces grandes réalisations industrielles sont entièrement gérées par les mains d'officiers, de cadres, d'ingénieurs et de techniciens algériens». Ceci, a-t-il fait valoir, «est un autre signe incontestable de l'attachement des fils de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), sous le haut et indéfectible patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et de leur ferme et consciente détermination à suivre les pas de leurs valeureux aïeux, qui ont bravé les obstacles, ont dompté l'impossible et ont su honorer leur peuple et le combler de gloire et de grandeur».

Le général de corps d'Armée, Gaïd Salah, a rappelé, par la même occasion, «les efforts consentis pour la modernisation de l'arme des Transmissions, que ce soit en matière d'équipements et de développement, ou en matière de la maîtrise des mécanismes d'emploi des différents équipements, voire même en matière de l'instruction et de la formation des potentiels humains qualifiés, capables de dominer cette arme vitale». «Sur la continuité de cette voie clairvoyante, tracée par ces illustres Chouhada et Moudjahidine, nous avons fait le serment devant Allah et devant l'histoire, aux côtés de tous les vaillants fils de l'ANP, digne héritière de l'ALN, de lui rester fidèles.

Ce serment honoré dont la flamme demeurera flamboyante et éminente, à la hauteur des nobles missions qui incombent à nos Forces armées. Ces efforts aboutissants et fructueux continueront d'être la source de satisfaction et de motivation, que nous remercions Allah le Tout-Puissant, de nous avoir permis d'atteindre», a-t-il affirmé. «Avec cet élan que nos Forces armées, avec toutes leurs composantes, ont pu maîtriser les tenants et aboutissants des technologies de pointe et de les employer dans plus d'un domaine industriel, et ainsi garantir les facteurs de force et d'omnipotence, non seulement en termes militaires, mais également avec tout ce que représentent ces fabrications militaires comme valeur ajoutée de qualité pour notre tissu industriel national en particulier, et sur les plans économique et social en général», a ajouté le vice-ministre de la Défense nationale. A l'issue de cette visite, le général de corps d'Armée a écouté les interventions des cadres qui ont affirmé leur «capacité effective à maîtriser tous les équipements de pointe mis à leur disposition et réitéré leur entière disponibilité à la satisfaction de tous les besoins de l'ANP en termes de moyens de télécommunications de pointe et de haute qualité», conclut le communiqué. (APS)