Conjoncture : passage obligé

La nouvelle vision du développement est censée contribuer à la mise en place des instruments de la transition et de la diversification économiques. Un passage obligé dans le sillage de la nouvelle politique d’import-substitution. En plus de la consolidation de la dynamique de croissance, qui reste une priorité dans le contexte actuel, il s’agira d’œuvrer pour le développement des exportations hors hydrocarbures. Un objectif qui exige, au préalable, d’assurer les moyens qui concourent à la promotion de la production locale, mais aussi à son soutien et à son accompagnement dans la perspective d’exportation, car c’est à ce niveau que réside le défi au moment où l’État est à la recherche de ressources financières supplémentaires pour assurer se équilibres budgétaires. Une simple lecture des récentes statistiques douanières renseigne sur le caractère urgent de ces actions devant contribuer, en premier lieu, à recadrer la balance commerciale du pays dans le sens d’un meilleur équilibre, autrement dit une rationalisation des dépenses du pays et une préservation de ses réserves de changes. L’élément positif est relevé au niveau du déficit commercial qui s’est contracté à 8,14 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2017, contre 13,11 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse de près de 38%. Cependant, la baisse des importations s’est révélée relative, soit 33,92 Mds de dollars contre 34,93 Mds de dollars, à la même période de 2016, marquant ainsi un léger recul de (-2,89%). Aussi, les hydrocarbures continuent de consolider les recettes des ventes algériennes à l’étranger, avec une part non négligeable de 94,66%. Par conséquent, le gouvernement, qui a classé ce dossier parmi ses priorités, entend poursuivre les efforts à même de réguler le flux du commerce extérieur. Dans cette optique, l’action devra porter, notamment sur le «renforcement des capacités et instruments de l’administration des douanes, la prévention des fraudes de surfacturation, la sanction des importateurs fraudeurs, la mise en place de dispositions de sauvegarde destinées à réduire la facture des importations, et la promotion des productions locales». Le ministre du Commerce a récemment déclaré que la démarche du gouvernement vise à réduire la facture des importations de 40 à 41 milliards de dollars, en 2017, à 30 milliards de dollars, en 2018, à travers une série de mesures supplémentaires. M. Benmeradi a évoqué, dans ce sens, l’éventualité de contingentement d’autres groupes de marchandises qui «pèsent lourdement sur la balance commerciale». En définitive, la régulation préconisée dans le cadre de cette entreprise devrait prendre en compte la satisfaction de la demande de consommation interne à partir d’une production nationale, les importations devant constituer des compléments aux besoins du marché, devait expliquer le ministre du Commerce.

D. Akila