Production de la datte : L’Algérie au 4e rang mondial

La production de la datte a connu une hausse remarquable, ces dernières années, mais l’exportation de ce produit des oasis n’a pas encore atteint les objectifs escomptés. Qu’est-ce qui freine l’exportation de dattes algériennes ? Il faut le reconnaître, ce produit, notamment les variétés «Deglet Nour», «Beida» et «Ghars», jouit d’une réputation mondiale de qualité exemplaire. Notre pays est classé parmi les principaux producteurs de dattes, 4e rang mondial, avec environ 14% de la production mondiale, et avec une production qui connaît de plus en plus une croissance continue, passant, selon les chiffres annoncés par la CACI, de 600.096 tonnes, en 2012, à environ 1.1000. 000 tonnes, en 2017, toutes variétés confondues. Lors d’une conférence de presse organisée hier au siège de la CACI à Alger, pour la présentation de la 3e édition du Salon international de la datte de Biskra «SIDABTECH», qui se tiendra du 2 au 5 décembre, ils ont cité plusieurs entraves qui freinent aujourd’hui l’exportation des dattes, à savoir : le problème de la certification, le manque des terminaux frigorifiques, la logistique, les délais de livraison par bateau sont trop longs, tandis que le recours à des avions-cargos est trop cher.

Dans une déclaration à El Moudjahid, la directrice générale de la CACI, Mme Ouahiba Bahloul, n’a pas manqué d’afficher son insatisfaction quant à la quantité des dattes qui sont exportées à l’étrangers, en indiquant que tout le monde disait que nos dattes sont les meilleures, malheureusement, les chiffres d’exportation, qui n’ont pas dépassé les 32 millions de dollars durant les huit mois de 2017, parlent d’eux-mêmes. Mettant justement l’accent sur le «SIDABTECH», elle a indiqué que «celui-ci constituera une occasion idoine pour créer une dynamique dans ce domaine porteur pour l’économie nationale». Pour exporter, a-t-elle estimé, il faut des professionnels, le producteur ne doit pas automatiquement être un exportateur, car l’exportation aussi est un métier. «À mon avis, nous n’avons plus de temps à perdre, la datte algérienne est connue, les moyens humaines, matériels et les mesures d’accompagnements sont là, alors c’est à nous de changer», a-t-elle dit. De son côté, M. Sai Rachid, directeur de l’animation et du développement de l’entreprise, a fait une présentation générale sur la prochaine édition de Salon SIDABTECH, en indiquant que celui-ci constitue un espace d’échange entre les partenaires intervenant dans le domaine de la datte, notamment les producteurs, distributeurs dans le but d’exploiter les opportunités d’affaires et d’investissement dans le domaine de la datte, de susciter l’investissement dans la valorisation et la transformation de la datte. Dans un document, dont une copie nous a été remise, il est souligné que «30% de la production de dattes reste sous-valorisée». À ce titre, le président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI-Ziban), Abdelmadjid Khobzi, a indiqué que pour faire face à ce problème, une usine de production de dérivés de dattes, d’un partenariat algéro-italien d’une capacité annuelle de production de 5.000 tonnes d’une gamme variée de produits, sera inaugurée le mois de décembre prochain. «Le sucre de table, le sucre industriel, la confiture de dattes et le sirop de dattes sont autant de dérivés qui seront produits par cette usine», a-t-il précisé.

Makhlouf Ait Ziane