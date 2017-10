La Cnep-Banque inaugure son nouveau siège social à Chéraga : À l’aune de la modernité

Le ministre de Finances a inauguré, hier matin, le nouveau siège de la Cnep, implanté à Chéraga, qui regroupera désormais les trois sites de Kouba, de Belouizdad et des Vergers. Une inauguration qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l’épargne. Cet édifice de 14.000 m2 de surface utile, répondant aux exigences de l’architecture moderne et esthétique, est doté de moyens techniques et sécuritaires développés, à l’image de la vidéoconférence.

Dans son intervention, M. Raouya, tout en égrenant les différents acquis et prouesses de la Cnep dans, notamment, la mobilisation de l’épargne familiale et le financement des entreprises économiques, dont celles activant dans le secteur du logement, dit que cette amélioration du cadre de travail encourage un meilleur rendement et davantage d’engagement, ainsi que l’amélioration de l’intégration financière. Le premier argentier du pays appelle à une meilleure mobilisation des ressources pour un investissement productif et créateur de richesse. Et explique que le nouveau modèle de croissance économique accorde au secteur bancaire, un intérêt particulier pour atteindre ses objectifs de développement. D’autre part, il qualifie de «louable», l’initiative de créer un Observatoire national de l’épargne, lequel, souligne-t-il, apportera sa plus-value pour le développement bancaire, pour une meilleure connaissance de l’épargne nationale, et de connaître les moyens susceptibles de son développement, à travers, entre autres, études et sondages. En définitive, il est question de l’émergence d’un secteur bancaire moderne, selon les normes internationales requises. Lui emboîtant le pas, Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque d’Algérie, rebondit sur l’importance de la modernisation du système bancaire. Et se félicite de voir l’institution qu’il dirige être de rempart à la diminution des liquidités. La BA, enchaîne-t-il, a continué à financer les banques, à accorder des crédits et à éviter au financement de l’économie de perdre sa dynamique. Quant au ministre de l’Habitat, M. Chorfa, il souligne, de prime abord, que ce secteur nécessite de lourds financements, relevant l’impératif de permettre aux citoyens d’acquérir des logements selon leurs capacités. En termes de chiffres, il indique que l’année 2018 verra le financement, par les banques, de 120.000 logements Aadl et 70.000 unités type LPA. S’ajoutent les 80.000 logements ruraux et 30.000 auto-constructions qui nécessitent un financement. Dans sa brève intervention, le ministre a réitéré son encouragement du marché locatif, «aujourd’hui quasi absent», afin de diminuer la pression enregistrée dans la demande. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la Cnep-Banque lancera, dans quelques semaines, une nouvelle formule de location-vente appelée «Ijara Tamlikia». Cette nouvelle offre, qui est un financement alternatif non basé sur l’intérêt, est une formule de financement par laquelle la banque acquiert un logement choisi par le client (particulier) et le lui donne en location, en contrepartie du paiement de loyers. «Ijara Tamlikia» est destiné au financement de logements neufs ou anciens acquis par la CNEP-Banque auprès de particuliers ou promoteurs publics ou privés (hors dispositif d’accession aidé pour les logements, à l’instar du LPP). C’est le prix du logement et le salaire du ménage qui fixera le montant des loyers et la durée de la location.

Fouad Irnatene