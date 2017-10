Aires protégées : Installation de la commission nationale

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a présidé lundi, l'installation officielle de la commission nationale chargée des aires protégées et ce lors d'une rencontre avec les cadres du secteur et les représentants de huit autres départements ministériels. La commission est composée de représentants des ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur et des collectivités locales, des Finances, des Ressources en eau, de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Tourisme, de la Culture ainsi que l'Agence nationale pour la protection de l'environnement et nombre d'associations activant dans le domaine environnemental et écologique. Cette commission a été installée conformément au décret exécutif n° 16-259 du 10 octobre 2016 et en application de la loi 11-02 du 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable. Le rôle de la commission consiste en l'examen et l'approbation des études de la classification relative aux aires protégées et d'en émettre l'avis sur la proposition et l'utilité de cette classification et de son rôle dans le développement durable du secteur. Intervenant lors de la cérémonie d'installation de la commission, la ministre a affirmé qu'»elle accorde un intérêt particulier à cette commission pour préserver le capital biologique et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Elle a également précisé que cette étape s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement à préserver la diversité biologique ainsi qu'il est indiqué dans la constitution dans son article 19 qui stipule que l'Etat garantie l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Cette commission composée de huit départements ministériels et de représentants de la société civile veillera à examiner et approuver les études de classification relative aux aires protégées considérées en tant que grand dépôt naturel, a souligné la ministre qui a ajouté que l'amélioration et la valorisation des ressources naturelles constituent une opportunité majeure pour le développement touristique écologique. Pour rappel, les aires naturelles protégées sont un espace crée en vue de préserver la faune et la flore ainsi que les systèmes écologiques. (APS)