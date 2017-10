11e Salon de l’optique et de la lunetterie : zoom sur le secteur

La 11e édition du Salon de l'optique et de la lunetterie (SIOL) ouvrira ses portes, demain au Centre international des conférences (CIC) à Alger, ont annoncé ses organisateurs. Plus d'une millier de participants sont attendus à ce Salon qui s'étalera sur trois jours, avec l'objectif de constituer un espace d'échanges de nouvelles expériences marquant le développement de l'optique et de la lunetterie. Placé cette année sous le signe de l'optique et la lunetterie, «Une filière en pleine mutation», le SIOL-2017 devra, ainsi, réunir sur cet espace, en plus des professionnels de la filière optique, les représentants des différentes institutions, les praticiens qui exercent au niveau des CHU, cliniques, cabinets publics et privés, ajoutent les organiseurs. (APS)