Du 22 au 26 novembre : Salon International des Travaux Publics

Pas moins de 400 exposants sont attendus, du 22 au 26 novembre 2017 au palais des Expositions, pour prendre part à la 15e édition du Salon international des Travaux publics. Organisé conjointement par le ministère des Travaux publics et la SAFEX, cet évènement d'envergure internationale apporte une attention particulière de la part des opérateurs économiques et professionnels activant dans le domaine des travaux publics, ce qui explique l'augmentation du taux de participation d'une édition à une autre. En effet, 400 exposants, dont 213 exposants nationaux et 187 autres étrangers, seront présents à cette importante manifestation, qui, selon les organisateurs, est devenue un des principaux carrefours d’échange entre fabricants, distributeurs, sous-traitants nationaux et internationaux, à la recherche de nouveaux produits, services ou de partenaires. Cet événement, qui verra la participation de 18 pays, à savoir la France, l’Indonésie, l’Italie, la Chine, l’Allemagne, le Portugal, la Belgique, la Turquie, l’Espagne, la Hongrie, le Vietnam, le Maroc, la Suède, le Danemark, l’Inde, l’ Angleterre et les Pays -bas, sera une occasion de consolider et de promouvoir des partenariats dans le secteur des Travaux publics.

Kamelia H.