Port de Cherchell : L’avant-projet détaillé en cours de réalisation

«Nous nous attelons à achever l’avant projet détaillé se rapportant au port de Cherchell, une infrastructure qui comptera parmi les plus grandes au niveau méditerranéen», a soutenu M. Zaâlane en marge d'une cérémonie marquant l’achèvement du creusement du tunnel El Gants qui s’inscrit dans le cadre du projet de dédoublement de la voie ferrée El Affroun (Blida) et Khemis Miliana (Aïn Defla). Le ministre a fait état d’une opération d’aménagement du port, en cours de réalisation, relevant que cette infrastructure ne sera pas situé loin du corridor des voies maritimes détenant 21% de la navigation mondiale. Outre le fait qu’il sera relié à l’autoroute Est-Ouest et au chemin de fer, l’importance du futur port de Cherchell réside dans le fait qu’il est mis en place à proximité d’une zone industrielle, a-t-il expliqué, notant qu’une fois opérationnel, il soulagera le port d’Alger, en ce sens que ce dernier verra l’une de ses parties dédiées au tourisme et aux activités récréatives. Selon M. Zaâlane, la concrétisation de ce projet permettra à l’Algérie de «se repositionner» et d’»aspirer au statut de pays émergents, dont la force ne peut que reposer sur les infrastructures de base», a-t-il appuyé, relevant que le programme du Président de la République en fait un projet structurel d’une grande priorité. (APS)