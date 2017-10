Le Coin du copiste : Hommage à Mohamed Arkoun

L’œuvre du penseur et humaniste disparu le 14 septembre 2010 à l’âge de 82 ans est d’une portée intellectuelle multidimensionnelle car l’homme était connu pour son analyse fine et contemporaine des textes théologiques et de l’interprétation du Coran. Il faut sans doute rappeler qu’il militait activement en France en faveur du dialogue entre les religions, les peuples dans leur différence de culture et de civilisation ainsi que les hommes tournés dans leurs idées vers la compréhension meilleur du monde et de ses secrets naturels. Ce spécialiste de l’islam — comme le désignaient ses pairs sachant que l’écrivain auteur d’ouvrages critiques avait à cœur de plaider pour un islam repensé dans la société actuelle avec ses multiples bouleversements — fera donc l’objet d’une importante conférence, samedi prochain dans la ville d’Oran. Nous devons cette louable initiative à l’association oranaise « Le petit lecteur » qui organise l’événement au niveau de son siège, sis 4 rue Latrache. Le site qui diffuse cette information précise par ailleurs que cette rencontre aura lieu : « dans le cadre du programme d’activités du Centre de Ressources sur les Arts de l’Oralité. L’association « Le petit lecteur », connue pour sa promotion de la littérature pour enfants, étend les champs de ses événements en organisant le 4 novembre à 16h cette manifestation intitulée « La position de l’intellectuel dans l’œuvre de Mohamed Arkoun ». L’événement sera animé par Ammar Messaoud Belhasseb, enseignant chercheur en littérature française à l’université de Guelma ».

Il faut mentionner ici que celui qui avait inauguré « une critique de la raison islamique », était non seulement un professeur émérite d’histoire de la pensée islamique qu’il œuvrait à faire connaître à la Sorbonne (Paris III) où il enseignait « L’islamologie appliquée » — discipline qu'il avait développées dans les universités américaines et européennes en référence à l’anthropologie appliquée de Roger Bastide — mais aussi un grand philosophe doté d’un sens aigu de l’observation et de la réflexion.

Mohamed Arkoun a consacré de très nombreux ouvrages dont la Pensée arabe (Paris, 1975), Lectures du Coran (Paris, 1982), Penser l'islam aujourd'hui (Alger, 1993), ou encore The Unthought in Contemporary Islamic Thought (Londres, 2002). Cette conférence ouverte à tous est une manière de lui rendre hommage ainsi qu’à la pensée novatrice de celui qui avait entrepris de repenser l’islam dans le monde contemporain en conservant au fond de lui l’attitude d’un fervent laïque.

