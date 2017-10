Littérature orale : Rencontre le 20 novembre à Oran

Une journée d'étude ayant pour thème "la littérature orale : place et rôle dans la société" est prévue le 20 novembre prochain à Oran, a-t-on appris samedi de l'association locale "Le petit lecteur", organisatrice de l’événement. La rencontre a pour objectif de "contribuer à la valorisation du patrimoine immatériel en portant des regards croisés sur la littérature orale et sa transmission", a précisé à l'APS, Djamila Hamitou, cadre de l'association indiquée. Plusieurs chercheurs et conteurs prendront part à cette manifestation culturelle qui permettra d'aborder "les diverses formes et fonctions de la littérature orale aux plans artistique et social", a-t-elle expliqué.

La journée d'étude coïncidera avec l'ouverture, au siège de l'association, d'un centre de ressources documentaires spécifique aux "arts de l'oralité" (contes, chants, poésie), a annoncé Mme Hamitou. Depuis sa création en 1993, l'association "Le petit lecteur" s'est illustrée par ses actions pour la promotion de la lecture chez les jeunes, avec la mise à disposition de milliers d'ouvrages au sein de sa Bibliothèque Jeunesse.

L'animation d'un festival annuel du conte pour enfants, figure également parmi ses réalisations majeures, outre des ateliers de formation consacrés à divers thèmes en rapport avec le recueil et la transcription de contes oraux. L'association a en outre programmé un cycle de conférences qui sera lancé le 4 novembre prochain avec une première rencontre sur le penseur Mohammed Arkoun (1928-2010), animée par Ammar-Messaoud Belhasseb de l'université de Guelma. (APS)