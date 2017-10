Caravane de la maison de la culture de Sétif : En route pour le SILA

Une caravane composée d’adhérents de différents ateliers de la maison de la culture Houari-Boumediène de Sétif a pris le départ samedi à partir de cette ville pour visiter le Salon international du livre d’Alger (SILA) ouvert mercredi dernier pour se poursuivre jusqu’au 5 novembre prochain. Cette initiative coïncidant avec les festivités de la célébration du 63e anniversaire de déclenchement de la guerre de Libération nationale permettra aux bénéficiaires "de découvrir cet espace et prendre connaissance des nouvelles parutions en rapport notamment avec le domaine artistique", a indiqué le directeur de la maison de la culture Houari-Boumediène de Sétif, Abderazzak Bouchenak. Les encadreurs des ateliers artistiques et pédagogiques, ciblés par cette visite, auront également la possibilité d’assister aux différentes rencontres réunissant écrivains, chercheurs et journalistes, a précisé le même responsable.

Par ailleurs, le même responsable a annoncé la conclusion, dans "les tout prochains jours" d’un jumelage entre les ateliers de la maison de la culture de Sétif et leurs homologues de Bordj Bou-Arréridj, en attendant, a-t-il ajouté, "de conclure ultérieurement, une convention similaire avec la maison de la culture de la wilaya de M’Sila".

Les ateliers de la maison de la culture de la wilaya de Sétif connaissent un engouement remarquable de la part des jeunes, a souligné le même responsable, précisant que ces espaces comptent annuellement environ 1.500 adhérents dans diverses spécialités artistiques comme le dessin, la calligraphie, la photo artistique, les langues, la danse, la musique, l’informatique et la lecture. (APS)