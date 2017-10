22e Sila, Rencontre avec le romancier Habib Ayoub : « La création du personnage est plus complexe dans la nouvelle »

Ayant pris part lundi après-midi à une rencontre littéraire sur la création du personnage dans un roman, à la faveur du 22e Salon internationale du livre d'Alger (SILA), le romancier Habib Ayoub revient, entre autres, dans ce bref entretien, sur la complexité de créer un personnage dans une nouvelle par rapport au roman.

Comment choisissez-vous vos personnages ?

Il y a d’abord l’histoire à raconter, et puis bien sûr les personnages qui s’imposent d’eux mêmes. Il y a un ou deux personnages qui s’imposent dès le début, après les autres s’inventent au fur et à mesure. J’ai toujours été impressionné par la littérature russe, les Tolstoï, les Dostoïevski… dans leurs œuvres, rares sont les fois où on ne retourne pas en arrière pour comprendre le personnage. Je suis presque dans cette conduite, à titre d’exemple, dans mon roman Vie et mort d’un citoyen provisoire, paru en 2005 chez Barzakh, le personnage d’Omar est présenté au début, et on découvre d’autres éléments liés à son personnage au fil de l’histoire comme ses parents.



En quoi réside la complexité de créer un personnage dans la nouvelle par rapport au roman ?

Il est vrai que plus le personnage est complexe dans le roman mieux c’est.

Par contre dans la nouvelle, il faut aller à l’essentiel, au noyau du personnage pour ne pas en faire une caricature tout en donnant les caractéristiques essentielles.



Votre formation de cinéaste vous a-t-elle aidé à créer le personnage et le cerner ?

Le cinéma limite l’histoire dans le processus créatif de l’artiste parce qu’il cerne une chose alors qu’il y a un tas de choses, qui sont autour du cadre de la caméra, qui sont éliminées. Le cinéaste force le spectateur, ce qu’il désire, à commencer par le décor et le premier personnage, est le décor.



En parlant de décor, le déroulement des histoires de beaucoup de vos livres se passe dans le désert. Le personnage du désert nécessite-t-il une approche mystique ?

J’écris beaucoup sur le désert, il y a Désert et après, Le gardien, Vie et mort d’un citoyen provisoire et Le Palestinien. Il se passe des choses dans un lieu clos, on peut s’inspirer du théâtre classique, c'est-à-dire l’unité de temps, de lieu et d’action. Cela dit, le désert ce n’est pas le vide, les gens imaginent que c’est un endroit vide alors que c’est faux, il est habité, ne serait-ce que par les âmes qu’ils l’ont habité antérieurement.



Votre dernier ouvrage Le remonteur d’horloge remonte à 2013. Des projets en perspectives ?

Il y a des chantiers en cours de réalisation. Il y a beaucoup de nouvelles que je suis sur le point de développer, il y a aussi deux romans que je voudrais intitulés « Les incendiaires » et « Algérien graffiti », les grands axes des ouvrages susdits c’est l’Algérie contemporaine.



Entretien réalisé

par Kader Bentounès

L’absence de statistiques sur le lectorat entrave le travail des éditeurs



Des spécialistes de l'édition ont déploré, lors d'une rencontre organisée samedi dernier au Salon du livre, l'absence de statistiques d'identification sur le lectorat algérien et son impact sur le marché national du livre. Au cours de cette rencontre, tenue en marge du 22e Salon international du livre d'Alger (Sila), ces spécialistes ont relevé l'inexistence d'une identification sur profil du lecteur algérien pour définir les tendances du lectorat en termes de langues de lecture et de genres littéraires : des données qui, affirment-ils, pourraient orienter les éditeurs.

Pour l'ancien éditeur et libraire Sid Ali Sakhri, ce profil du lecteur serait le meilleur outil pour déterminer les tendances du marché du livre et adapter la ligne éditoriale. Il regrette que le Sila ne soit pas parvenu, en 22 éditions, à fournir ces informations qui sont de "la plus haute utilité" pour le monde de l'édition.

Disponible dans plusieurs pays africains, cet outil permet aux éditeurs d' "investir" les créneaux les plus porteurs, explique-t-il, en s'appuyant sur l'exemple de l'office des statistiques sud-africaines qui "a aidé les éditeurs à investir le créneau du livre scolaire et des éditions en langues locales".

En 2013, le directeur du Centre national du livre (Cnl) avait déclaré que celui-ci devait mettre sur pied "un système statistique" permettant de suivre l’évolution du marché du livre, en termes de circulation, de lecture et de tendances du lecteur afin de définir les différentes strates qui composent le lectorat algérien.

Ce projet n'a pas démarré, à ce jour. Abordant les problèmes de l'édition en Algérie et dans le continent, Sid Ali Sakhri a appelé à une "meilleure maîtrise des coûts de production", regrettant l'imposition, dans la majorité des pays africains, de taxes élevées sur les intrants de l'industrie du livre.

Rebondissant sur ces propos, la sociologue et économiste, Fatma-Zohra Oufriha a, pour sa part, regretté que le livre importé ne soit "pas taxé" dans ces pays, contrairement à la production locale "lourdement imposée" à travers les taxes indirectes. L’éditeur et libraire sénégalais, Abdoulaye Dialo, a estimé que l'édition dans son pays connaît les mêmes difficultés qu'en Algérie et ailleurs sur le continent : le marché africain demeure restreint, en raison de la faiblesse de l'édition dans les langues locales et le monopole des éditions françaises qui représentent 85% des parts de marché, précise-t-il.

Cet éditeur a par ailleurs, rappelé le lancement en janvier dernier au Sénégal d'un projet d' "impression à la demande", une alternative qui permettrait, selon lui, la libre circulation des ouvrages et une meilleure gestion du transport et du stockage du livre. Six nouvelles unités de production créées dans le cadre de ce projet seront opérationnelles prochainement dans cinq autres pays de l'Afrique de l'Ouest en Guinée, alors que deux unités sont prévues "à l'horizon 2020 en Algérie et au Maroc".

Ouvert au public depuis jeudi, le 22e Sila se poursuit jusqu'au 5 novembre au Palais des expositions des Pins Maritimes.

