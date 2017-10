Regard : L’hécatombe quotidienne

Rien à faire. La malédiction des accidents de la route refuse de nous accorder ne serait-ce qu'un petit break pour oublier l'ampleur prise par ce fléau, de plus en plus banalisé par des chauffards qui se croient au dessus de toutes les lois et même du bon sens au point de se permettre l'imperméable, et le ridicule très souvent. Sur la route, on oublie carrément les cours et les précieux conseils des moniteurs des auto-écoles, dont la seule mission reste l’obtention du fameux document rose. Point barre. On oublie tout une fois l'objectif atteint. Aujourd'hui, il s'agit bel et bien d'une «rébellion» sur le code de la route qui prend des proportions alarmantes. La prévention, le civisme sont «roués» de coups tous les jours que dieu fait par des automobilistes qui affichent, en plein jour, l'insoumission à la réglementation en vigueur. C'est terrible. Chaque jour, l'Algérie paie une lourde facture financière et sociale du fait de ce fléau qui résiste au retrait des permis de conduire, pénalités et autres sanctions. On est blasé par ces images choquantes des victimes de l’insouciance qui font dresser les cheveux sur la tête. L’hécatombe routière se poursuit, sans que cela ne semble inquiéter tous ces mordus de la vitesse et de zèle. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir ces fous alliés aptes à transgresser tout sur leur chemin, y compris les règles de bonne conduite et le respect de l’autre. L’oreille de certains automobilistes est sourde. La voix de la raison, elle aussi, est carrément muselée lorsqu’il s’agit de faire des acrobaties, à la limite de l’insensé, pour ne pas dire des démonstrations de force sur la route, à même de donner des sueurs froides aux plus résistants aux chocs. Aujourd’hui, impliquer l’automobiliste et le piétons à la fois dans la lutte contre les accidents de la route, à travers leur sensibilisation aux dangers de la route, demeure un impératif, d’autant plus que l’Algérie est classée en tête de liste des pays touchés par ce fléau. L’application de mesures coercitives s’avère aussi plus que nécessaire pour freiner l’hécatombe routière, devenue malheureusement une fatalité chez-nous.

Samia D.