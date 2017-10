Alger : Saisie de 300 comprimés psychotropes

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de 3 individus dans deux opérations distinctes qui ont permis la saisie de 316 comprimés psychotropes, a indiqué, dimanche, un communiqué des mêmes services.

La première opération a permis d'interpeller un individu travaillant en qualité d'agent de sécurité au stade olympique de Rouiba où il écoulait la drogue et les stupéfiants. «Une descente a été effectuée au niveau de son lieu de travail où il a été arrêté en possession de 8 plaquettes et d'une somme d'argent de 5.000 DA», précise le communiqué. «280 comprimés psychotropes ont été saisis après perquisition de son domicile», indique le communiqué. Le mis en cause a été déféré au procureur de la République qui a ordonné sa mise en détention provisoire. La deuxième opération a donné lieu à l'arrestation de deux individus (une femme et un homme) qui étaient en possession de 36 comprimés psychotropes. Les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République qui a ordonné de placer la jeune fille en détention provisoire, alors que le deuxième mis en cause a été libéré.