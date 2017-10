1re Conférence internationale d’infectiologie : La prise en charge des hépatites virales et VIH en débat

Quelque 420 professionnels de la santé, dont des nationaux et étrangers venus de Tunisie et principalement de France, ont pris part, vendredi et samedi derniers, à la faculté de médecine d’Annaba, aux travaux de la première conférence internationale d’infectiologie. Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le chef de service d’infectiologie à l’hôpital Dorban du centre Hospitalier et Universitaire (CHU) et président du comité d’organisation, le professeur Mohamed El Hadi Meghadecha, a mis l’accent sur l’importance du thème principal qui est : «Les progrès dans la prise en charge des hépatites virales et du VIH» et son impact sur la prise en charge des patients. il a expliqué que les objectifs de cette rencontre scientifique sont la mise à niveau des connaissances et d’échanger les expériences avec des experts étrangers dans ce domaine pour améliorer la prise en charge des patients. Le professeur Meghadecha a souligné également que ce rendez-vous scientifique s’inscrit dans l’effort de formation continue et de perfectionnement de nos confrères et consœurs du secteur étatique, privé, étudiants ainsi que tous les hospitalo-universitaires pour l’acquisition et la maîtrise des techniques nouvelles afin d’offrir à nos patients des solutions thérapeutiques efficaces et durables, précisant que ces pathologies constituent un problème de santé publique national et international. Il existe actuellement plus de 800.000 patients algériens qui sont touchés par l’hépatite «B», représentant 2,5% de la population, et plus de 200.000 autres atteints de la pathologie de l’hépatite «C», soit un taux de 1%, selon le professeur Meghadecha. Organisée par le service d’infectiologie en collaboration avec la faculté de médecine de l’université Badji-Mokhtar et le centre hospitalo-universitaire ainsi que l’association Ibn Zohr (ASMI), cette manifestation scientifique, qui a vu la présentation de 19 communications réparties en six séances et plusieurs posters affichés, a donné lieu durant deux journées de travaux à un riche débat permettant aux participants de mettre à jour leurs connaissances et d’échanger les expériences dans ce domaine.

B. Guetmi