Colloque Algéro-hollandais sur le cancer du sein : Le Dépistage, une étape clé

Le dépistage est une étape clé dans la guérison du cancer du sein, c’est pour cette raison qu’il est très important de définir une politique de dépistage, car, en Afrique du nord, ce type de cancer touche de plus en plus de jeunes femmes.

C’est ce qu’a déclaré, samedi dernier, le responsable du département de sénologie à l’institut Jules-Bordet de Bruxelles, qui est un centre d’oncologie intégrée, le professeur André-Robert Grevignée, lors d’une rencontre sous le thème «Dépistage et Prévention : évolution du concept et mammographie personnalisée : Micro-Dose-Programme adapté en fonction des facteurs de risque, Les outils : Génomique et Imagerie en Mammographie», organisée par l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Algérie, Philips Health System Algérie en collaboration avec Sarl Aktouf Imagerie Médicale.

Lors de cette rencontre, le Pr. Grivegnée a expliqué qu’«actuellement, la mammographie est le système de dépistage global le plus efficace. Avec les meilleures politiques de dépistage qui puissent être faites, si l’utile n’est pas fiable, toute la chaîne qui suit sera altérée par le manque de qualité».

Il a indiqué que «l’autre aspect important est quand on fait le dépistage, il faut éviter de créer un déficit pour la patiente, lui apporter des interventions inutiles, donc il faut un bon diagnostic avec les moyens les moins invasifs et nocifs possibles, et contrôler la dose d’irradiation est très important».

Le professeur a également insisté sur la formation de bons radiologues. «C’est une formation de base garantie par les organismes d’accréditation et à une évaluation permanente de son activité. c’est ce qu’on appelle un contrôle de qualité qui passe par un système. Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, c’est particulier, on pratique la double lecture, c’est-à-dire deux radiologues donnent leur conclusion à propos d’un cas et c’est la synthèse des 2 qui donnera à ce moment-là le diagnostic final qui permettra d’évaluer la performance des deux radiologues en faisant des statistiques sur leur activité», a précisé le Pr. Grivegnée.

Selon lui, le cancer devient une maladie plus visible et plus fréquente à partir du moment où on a éradiqué plusieurs causes de maladies et de décès. La réalité est que l’augmentation du risque du cancer est liée à l’âge, aussi parce qu’on élimine les autres causes, en plus il y a des facteurs alimentaires, de comportement, de climat hormonal qui sont eux aussi en évolution liée en partie à des phénomènes comportementaux. une alimentation riche en graisse saturée, sucre, le poids sont des éléments qui favorisent la sécrétion d’œstrogène et donc, l’émergence du cancer du sein.

Le sénologue a expliqué que «grâce à la politique de dépistage, on arrive à diminuer la mortalité liée à ce type de cancer de 30 à 40%, selon les études faites. Un dépistage doit se faire soit d’une façon systématique tous les 2 ans, et il est vivement conseillé pour les femmes de plus de 50 ans et pour les femmes les plus jeunes. c’est bien d’avoir une évaluation du risque. Il y a des femmes jeunes qui courent plus de risque que d’autres. avec le médecin traitant ou le gynécologue ça se fait à partir de 35 ans à 40 ans pour établir une politique de dépistage personnalisée».



Des solutions technologiques innovantes et adaptées



Le Pr. Grivegnée a conseillé qu’«il faut orienter le dépistage vers les femmes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, et leur donner le meilleur dépistage qui soit, et ce, en fonction du risque. Il y a des femmes qui ont un risque plus élevé du cancer du sein et qui sont porteuses des gênes qui prédisposent à ce genre de cancer, car ce sont des facteurs de risques familiaux ou personnels, et d’autres qui ont un risque normal et modéré, donc il faut bien avoir une politique de dépistage adaptée à ces différents types de risques».

L’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Algérie, son excellence M. Robert van Embden, a indiqué que «la radiographie aide les médecins et les patients à lutter contre le cancer du sein. Aujourd’hui avec le MicroDoseSi de Philips, on contribue de manière efficace à obtenir plus de précision mammographique et à augmenter les chances de guérison des patientes atteintes de cette maladie».

Son excellence a souligné que «Philips Healthcare ne cesse de proposer au marché africain et algérien des solutions technologiques innovantes et adaptées. Elle possède une longue expérience dans le développement de solutions en oncologie, cardiologie et radiologie».

L’ambassadeur a tenu à préciser que «Philips s’engage à mettre à disposition son expertise et son savoir- faire ainsi que sa technologie en imagerie, afin de soutenir le plan national anti-cancer, lancé par le président de la république».

De son côté, le professeur et chef de service d’imagerie médicale au CHU Mustapha-Bacha, Abdelkrim Bendib, a déclaré que «la mammographie en MicroDoseSi, peu irradiante, rendra beaucoup de service, notamment, afin de dépister des cancers au stade précoce et de pouvoir les traiter et les guérir. C’est une solution qui permet de faire un dépistage sur des femmes de plus en plus jeunes et de les irradier à moins de 40% par rapport aux autres machines».

Wassila Benhamed