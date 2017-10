Vaccination contre la grippe saisonnière : Poursuite de la campagne

Organisée, comme chaque année, entre les mois d’octobre et février par l’Institut Pasteur, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière enregistre une timide participation contrairement à la saison dernière qui a connu une grande affluence au niveau des établissements sanitaires et officines. En effet, une virée dans les pharmacies et les polycliniques de la wilaya d’Alger, nous confirme ce constat. Une pharmacienne à la rue Diddouche-Mourad, nous a confié hier que «les doses de vaccin vendus depuis le début de la campagne sont nettement inférieurs à l’année précédente». Elle explique cette situation par le fait que les citoyens ne donnent pas assez d’importance à la vaccination. «On propose aux patients qui viennent acheter leurs médicaments le vaccin antigrippal dont le prix est fixé à 680 dinars. Certains ignorent même que le lancement de la campagne a eu lieu. D’autres ont peur d’acheter le vaccin sans l’avis de leur médecin ou refusent tout simplement de se faire vacciner,» nous indique-t-elle. Au niveau d’une polyclinique à Bab El Oued, un médecin rencontré sur place nous a déclaré que «en majorité, ceux qui viennent demander le vaccin sont des personnes âgées car elles ont la possibilité de se le procurer gratuitement donc dispensés de l’acheter en pharmacie. Ces personnes doivent tout simplement se présenter directement au niveau des centres de santé pour se faire vacciner.» Il faut cependant aussi rappeler, qu’elles peuvent également avoir le vaccin au niveau des officines en présentant une ordonnance. Elles ne paieront alors que 20% du prix du vaccin. Selon Mohamed

Miraoui, directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya d'Alger, plus de 70.000 doses de vaccin antigrippal pour la saison 2017-2018 ont été mises à la disposition de la population, reparties sur les 22 polycliniques et 10 établissements publics de santé de proximité, EPSP de la wilaya d'Alger. L'Institut Pasteur a importé, jusqu'à présent 2,5 millions de doses de vaccin destinés essentiellement aux catégories les plus exposées au virus. Celles-ci ont bénéficié de près de 1,3 million de doses durant l'année 2016/2017 pour assurer une plus grande protection. L’Organisation mondiale de la santé a indiqué que chaque année, les épidémies de grippe peuvent toucher gravement tous les groupes d’âge, mais le plus haut risque de complications concerne les femmes enceintes, les enfants de 6 à 59 mois, les personnes âgées et les individus de tout âge présentant certaines affections chroniques, tels que le VIH/sida, l’asthme ou des cardiopathies ou pneumopathies chroniques, ainsi que les agents de santé. «Malgré la campagne de sensibilisation, il n’y a pas de prise de conscience sur la vaccination contre la grippe», déclare le

Dr Benali, généraliste. Les vaccins sont pourtant disponibles gratuitement dans les centres de santé.

Hormis les vaccinations obligatoires, quelques entreprises contactent l’Institut Pasteur pour la vaccination de leurs collaborateurs. Et pour cause, l’infection virale présente un coût économique considérable pour l’employeur en termes de journées de travail perdues. Au delà des cas précités, l’engouement reste limité. Les professionnels de la santé préfèrent rester optimistes. Selon les spécialistes, le pic épidémiologique est habituellement situé pendant les mois de février et mars. Il faut attendre la fin de cette période pour faire un bilan.

Il faut rappeler que la grippe saisonnière se propage facilement et la transmission est plus rapide dans les établissements fréquentés par de nombreuses personnes, tels que les écoles ou les foyers pour personnes âgées. Lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, elle projette dans l’air des gouttelettes porteuses du virus (et de l’infection) que vont inspirer les personnes se trouvant à proximité immédiate. Le virus peut aussi se propager par les mains. Pour prévenir la transmission, il convient de se couvrir la bouche et le nez à l’aide d’un mouchoir lorsque l’on tousse et de se laver les mains régulièrement.

Wassila Benhamed