Chirurgie coelioscopique de malformations congénitales : Une première à Biskra

Une première intervention laparoscopique réparatrice de malformations congénitales de la vessie en Algérie, effectuée dimanche par une équipe médicale algérienne à l’établissement public hospitalier (EPH) Bachir Bennacer de Biskra, a été couronnée de succès .

L’équipe médicale dirigée par le Pr Smail Ait Yahia du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Sétif a eu recours à des techniques de coeliochirurgie pour traiter une pathologie congénitale de la vessie et réparer une malformation urinaire dont souffrait une petite fille de 30 mois, a-t-on indiqué à l’EPH.

Pédiatre ûpédochirurgien de spécialité, le Pr Ait Yahia a qualifié cette intervention qui aura duré près d’une heure de «totale réussite». L’opération a été retransmise, en temps réel par visioconférence, dans de nombreux hôpitaux du pays a fait savoir le coordinateur de cette initiative, Jelloul Achouri.

Dans ce même contexte, huit interventions similaires portant sur la réparation de malformations congénitales de la vessie et de l’œsophage ont été programmées, selon la même source qui a affirmé que la chirurgie laparoscopique offre de nombreux avantages aux malades dont notamment la réduction de la durée d’hospitalisation.

En parallèle à cette intervention, une délégation médicale étrangère comprenant des médecins venus de France de Belgique, de Tunisie et du Canada, a présenté des cours au profit des patriciens de la région, dans le cadre des activités médicales et de formation initiées par l’association algérienne de chirurgie pédiatrique en collaboration avec la direction de la santé et de la population de la wilaya de Biskra, a-t-on conclu.