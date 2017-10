Alimentation : Le sucre, le sel, oui mais pas trop !

Trop de sucres, de gras et de sel : l'industrie agroalimentaire devra réduire ces apports excessifs pour respecter les préconisations sanitaires. Les spécialiste de la santé ont mis en garde contre «une catastrophe sanitaire dans 30 ans, si la population, notamment les jeunes, ne change pas son comportement alimentaire».

Une campagne d'information et de sensibilisation sur la réduction de la consommation de sucre et de sel dans l'alimentation a été lancée dimanche par la direction du Commerce de la wilaya de Médéa, en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Titteri.

Ciblant les consommateurs en premier lieu, cette campagne d'information qui s’est étalée tout au long de la semaine a incité les citoyens à réduire leur consommation de sucre et de sel, en optant pour des comportements, à la fois sains et économiques, susceptibles de protéger leur santé et préserver leur budget, selon les organisateurs. Les consommateurs ont eu l'occasion de découvrir, à la faveur des rencontres de proximité programmées dans le cadre de cette campagne, les effets induits par l'excès de consommation de sucre et de sel, sous forme de boissons, aliments ou produits dérivés, sur le plan sanitaire, mais également financier, a-t-on fait savoir.

Les animateurs de cette campagne ont, durant cinq jours, tenté de faire prendre conscience aux consommateurs des méfaits d'une consommation ou utilisation immodérée de sucre et de sel, en focalisant sur les risques sanitaires engendrés par cet excès, tels que le diabète, l'hypertension ou la fragilité des os.

Pousser le citoyen à consommer avec modération est l'objectif principal de cette campagne d'information et de sensibilisation, à laquelle sont associés la direction de la santé, la Fédération de protection du consommateur, ainsi que les directions de l'éducation, la formation professionnelle et le secteur de l'enseignement supérieur. Outre les rencontres destinées au grand public, des actions de proximité sont menées au profit des élèves, des stagiaires des structures de formation et des étudiants, en vue de garantir un plus grand impact à cette campagne.

Il y a lieu de rappeler que le ministère du Commerce a organisé plusieurs campagnes similaires inhérentes à la problématique de diminution du sucre, du sel et des matières grasses dans les aliments sous le slogan «Consommons sain». Ces rencontres entre dans le cadre de son programme d’action en matière d’information, de vulgarisation et de sensibilisation.

Manger sain et équilibré

Notons qu’afin d’agir sur la diminution du taux de sucre contenu dans certains produits alimentaires, le ministère du Commerce a décidé de prendre des mesures pour contribuer à préserver la santé des Algériens dès 2016. Un groupe de travail de lutte contre l’utilisation abusive du sucre, du sel et des matières grasses dans les produits alimentaires de large consommation, a été installé récemment par la tutelle.

Il comporte des représentants des ministères chargés de la Santé, de l’Industrie et de l’Agriculture, ainsi que ceux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), des associations scientifiques et professionnelles. Le ministère du Commerce a décidé donc d’instaurer un contrôle plus rigoureux sur les quantités de sucre, gras et sel, et ce, en instaurant un règlement. Le décret exécutif « obligera les producteurs à mentionner les quantités des produits cités », dans l’étiquetage de leur production.

En effet, quatre départements ministériels se sont penchés sur cette question importante pour la santé du consommateur, en plus de celui du commerce, le ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et de la Santé ont collaboré à leurs tours pour l’élaboration de ce dispositif. Pour rappel, le gouvernement a déjà réglementé par décret exécutif la quantité de sucre incluse dans le café moulu et qui doit passer de 5% à 3%. Le nouveau texte interdit clairement la torréfaction du café vert avec du sucre ajouté et fixe sa teneur en eau ou en humidité à un taux inférieur à 12,5%. Cette décision intervient alors que les Algériens consomment trop de sucre. Cette consommation atteint des pics à certaines périodes de l’année comme le mois de ramadhan ou la saison estivale —70% du sucre produit ou importé annuellement est consommé durant cette période-là.

R. S.