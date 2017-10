Tension politique au Kenya : L’opposition à l’affût

Le Kenya attendait hier les déclarations de l'opposant, Raila Odinga, qui devait détailler sa stratégie pour contester la victoire écrasante du président sortant, Uhuru Kenyatta au scrutin du 26 octobre, boycotté par l'opposition. Nombre de Kényans espèrent que l'annonce lundi par la Commission électorale (IEBC) de la victoire de M. Kenyatta, 56 ans, sur un score plébiscitaire (98,26%), sonnera la fin de près de trois mois de crise qui a profondément divisé le pays. C'est toutefois bien peu probable. L'opposition a été confortée dans son choix de boycotter l'élection par le faible taux de participation (38,8%), en très forte baisse par rapport au scrutin du 8 août (79%), déjà remporté par M. Kenyatta et annulé par la Cour suprême pour «irrégularités», une première en Afrique. Ce chiffre décevant pour lui pose la question de la légitimité du président et l'opposition n'a donc pas l'intention de reconnaître sa défaite.

M. Kenyatta lui-même a admis lundi que sa victoire «serait probablement encore une fois soumise au test constitutionnel via (les) tribunaux». Mais M. Odinga, 72 ans, pourrait porter le fer sur plusieurs fronts. Il avait annoncé la semaine dernière le lancement d'une campagne de «désobéissance civile» pour forcer l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours, une option rejetée par le pouvoir. Il devrait en préciser les contours, encore flous, en s'adressant mardi à ses partisans. «Nous avons une annonce à faire demain (mardi) à nos supporters et au pays», a indiqué à l'AFP un membre de son équipe de campagne. À l'annonce de la victoire de M. Kenyatta, quelques incidents ont éclaté dans les fiefs de l'opposition, dans les bidonvilles de la capitale Nairobi, ou dans l'ouest du pays, où l'ethnie Luo de

M. Odinga est majoritaire.