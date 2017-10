Kurdistan irakien : L’armée irakienne prend le contrôle de l’unique point de passage avec la Turquie

Des soldats irakiens ont pris mardi le contrôle de l'unique point de passage entre la Turquie et le Kurdistan irakien, cinq semaines après un référendum d'indépendance dans cette région rejeté par Baghdad et Ankara, ont indiqué des médias turcs. Les forces irakiennes, accompagnées de soldats turcs, sont arrivées au point de passage Ibrahim al-Khalil depuis le territoire turc où ils avaient participé ces dernières semaines à des exercices militaires conjoints avec l'armée turque, selon les agences de presse Anadolu et Dogan. L'initiateur du récent référendum d'indépendance, qui a débouché sur la perte par les Kurdes de la quasi-totalité des territoires qu'ils revendiquaient en dehors de leur région autonome, le président du Kurdistan irakien Massoud Barzani a annoncé dimanche dans une lettre adressée au Parlement de la région autonome qu'il ne sera plus président après le 1er novembre.

Cette lettre a été communiquée au Parlement kurde réuni dimanche après-midi à Erbil pour décider de la répartition provisoire de ses pouvoirs d'ici l'élection présidentielle, dont la date n'est pas encore fixée. Les Etats-Unis ont salué lundi la décision de Massoud Barzani de quitter ses fonctions et a appelé le gouvernement irakien et le gouvernement régional du Kurdistan sous sa nouvelle direction à travailler de manière urgente à la résolution des questions en suspens, dans le cadre de la Constitution irakienne. «Le président Barzani est une figure historique et a été un dirigeant courageux de son peuple, encore récemment dans notre combat commun» contre l'organisation terroriste «Daech». Sa décision est «l'acte d'un homme d'Etat dans une période difficile», a dit la porte-parole du département d'Etat américain, Heather Nauert, dans un communiqué.