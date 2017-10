Grand angle : La riposte par l’unité

Le choix de la date du 1er novembre, date limite pour que le Hamas passe le contrôle des frontières de la bande de Ghaza à l'Autorité palestinienne, est-il simplement le fruit d’un hasard ? auquel les participants à la rencontre du 12 octobre du Caire, et à l’issue de laquelle a été conclu un accord appelé à mettre un terme à dix ans de divisions entre frères palestiniens, n’auraient pas prêté attention ? Difficile de le croire. Et quand bien même cela serait le cas, il est important de souligner que ce hasard est des plus heureux. En effet, si cette date marque le début de la mise en œuvre de l’accord conclu entre Hamas et le Fatah et qui, à terme, scellera la réunification des rangs palestiniens, elle ne pouvait être mieux choisie, pour rappeler au monde l’existence d’un peuple qui lutte pour arracher ses droits légitimes. En effet, la cérémonie de passage du contrôle des frontières intervient la veille du centenaire de la déclaration Balfour qui a contribué à la fondation de l’occupant israélien, marquant ainsi le début de la spoliation des terres palestiniennes. Une injustice historique commise à l’égard du peuple palestinien il y a cent ans et que depuis la communauté internationale se refuse ou tout au moins est dans l’incapacité à corriger ne serait-ce un tant soit peu en imposant la solution à deux Etats. Il est vrai aussi que les palestiniens ont fait, par leurs divisions et luttes intestines, le jeu de ceux qui ne voulaient pas de l’Etat de Palestine. Mais les choses semblent avoir changé. « Nous sommes déterminés à laisser la division derrière nous et à réaliser à tout prix l'importante unité nationale », a déclaré le chef des forces de sécurité du mouvement palestinien Hamas à Ghaza, Tawfiq Abou Naim. D'ici au 1er décembre prochain, le Hamas, qui gouverne Ghaza depuis 2007, est censé transférer tous les pouvoirs à l'Autorité palestinienne. Cette volonté d’ouvrir une nouvelle ère et de renforcer les rangs en mettant un terme aux divisions entre Hamas et le Fatah prête à l’optimisme et ne peut être qu’encouragée car étant la condition sine qua non au retour de la question palestinienne au premier plan de l’actualité internationale.

Nadia K.