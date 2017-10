Israël a violé 71 résolutions onusiennes : Un état voyou

Georges W. Bush, en plus du chaos mondial qu’à engendré son règne de deux mandats successifs, il aura eu le mérite dans tous les cas d’avoir enrichi le lexique diplomatique par son fameux « Rogue State ». Israël, que l’occident qualifie de « démocratique », en fait largement partie. Le 10 novembre 1975, l’Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution proclamant que le « sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale ». Cette résolution a était votée par les Américains aussi. Depuis, et chaque jour qui passe en est l’illustration parfaite. En plus d’avoir défié 71 résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, Israël refuse de signer le Traité de Non-prolifération des armes nucléaires. Il est le seul pays du Moyen-Orient à ne pas l’avoir signé. Viole constamment la Convention de la Hague sur les Crimes de Guerre (1907), viole constamment la Quatrième Convention de Genève (1949), viole la Convention relative aux droits de l’enfant (1989). Ils ont même fait descendre la majorité de 18 ans à 16 ans et demi pour les enfants palestiniens pour pouvoir les emprisonner (350 enfants à ce jour). Viole la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale (1969). L’armée israélienne a abattu 35 journalistes et photographes en quelques années. La Cour internationale de justice a déclaré illégal le mur construit par le gouvernement israélien en Palestine. L’entité israélienne pratique des liquidations physiques extra judiciaires par l’intermédiaire du Mossad. Israël respecte rarement ça signature dans des protocoles en états et particulièrement pas avec les palestiniens. Avec ses voisins, l’état sioniste a violé la plupart des accords et traités notamment celui d’Oslo et le traité de paix d’Aqaba, signé le 26 octobre 1994 avec la Jordanie. De libre circulation « les Jordaniens ne purent obtenir de visa sous prétexte de lutte contre le terrorisme, les parties religieuses ont mené compagne contre la non-circulation des jordaniens en Israël. Le Pacte international des droits civils et politique, notamment l’article 27 sur les droits culturels, religieux et linguistiques de la minorité arabe en Israël, ratifié le 3 octobre 1991 par l’état sioniste, n’y a pas échappé. Le droit israélien interdit le mariage entre palestiniens des territoires occupés et Arabes israéliens ou à des palestiniens résidant en Israël. Israël viole le droit fondamental à l’enseignement des palestiniens et des Arabes israéliens. Ces derniers ne disposent d’aucune université sur les 7 que compte le pays; aucune n’assure de cours en arabe malgré qu’elle soit une des langues officielles. L’occupation de la Palestine demeure à la fois une injustice insupportable qu'auront vécu plusieurs générations, et un abcès de fixation dangereux. Restituer ses droits au peuple palestinien ne garantira pas seul la paix, mais c’est une condition sine qua non. Après cinquante ans, il serait temps d’imposer enfin le respect du droit international et de condamner, unanimement, cet état voyou..

M. T.