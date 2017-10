Les transmissions durant la révolution, M. Ould-Kablia : « La méconnaissance de l’histoire nuit à notre génération »

Le président de l’Association des anciens ministres de l’armement et des liaisons générales (MALG), Dahou Ould-Kablia, a souligné, hier à Alger, que son administration «veut porter un message aux jeunes», pour qu’ils puissent «s’inspirer de leurs aînés et cesser de considérer que la révolution est très vague et qu’il faut l’oublier et penser à autre chose», précisant que «si l’Algérie est indépendante aujourd’hui, c’est grâce à l’effort de cette génération de Novembre 1954».

À l’occasion de la projection d’un documentaire historique sur l’histoire des transmissions de l’ALN durant la guerre de Libération organisée par l’association AN MALG, M. Ould-Kablia a déclaré à El Moudjahid : «Aujourd’hui, nous présentons un documentaire qui fait partie des cinq documentaires que nous avons présentés. Ces productions parlent des attributions, réalisations et activités du MALG.»

«À travers ces documentaires, on veut projeter l’image de la résistance algérienne pendant les sept années de lutte, notamment des choses qui sont méconnues. La plupart des éléments intégrés dans les documentaires sont méconnus du public ; cette méconnaissance nuit beaucoup à la formation historique de notre jeunesse et de notre génération», dit-il.

Dans le même contexte, le président du MALG a rappelé que «depuis l’indépendance, notre jeunesse n’a connu qu’un seul discours qui a nié plus ou moins les grandes réalisations, les grands hommes et les grands acteurs de la Révolution, tels que Ben Khedda, Ferhat Abbas, Krim Belkacem. De plus, on connaît peut de chose sur les négociations d’Evian, on est resté sur une formule très vague et on dit que le seul héros, c’est le peuple. C’est lui qui a été à l’origine et qui a soutenu la Révolution, et ce peuple mérite d’être connu.

C’est pourquoi, en connaissant et en reconnaissant ces hommes et ces actions, on peut inciter la jeunesse aujourd’hui à s’imprégner des valeurs de patriotisme et d’engagement, car la Révolution était l’œuvre des jeunes, la moyenne d’âge des militants du FLN ne dépassait pas la trentaine, sans oublier les jeunes intellectuels, étudiants et lycéens qui ont eu un rôle extrêmement important dans la formation de la pensée politique réellement engagée».

Hichem Hamza