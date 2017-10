M. Azzedine Mihoubi : « L’école, responsabilité de tous »

«L’école est la responsabilité de toute la société, ce n’est pas l’apanage du ministère de l’Education nationale», a déclaré Azzedine Mihoubi hier à la salle Ali Maàchi de la Safex, dans le cadre d’une rencontre intitulée «Le livre et l’école», tenue conjointement avec la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, à la faveur du 22e Salon international du livre d’Alger.

Rappelant que l’école est à l’origine du développement, de la renaissance et de l’évolution, Azzedine Mihoubi a précisé que ce projet d’importance majeur a été conduit depuis deux ans en collaboration avec le ministère de l’Education nationale pour la mise à niveau des textes littéraires algériens dans l’école à travers la production d’un premier tome d’anthologies littéraires.

Le ministre a affirmé que des pédagogues spécialistes font partie d’un comité constitué, entre autres, d’auteurs et de chercheurs, ils devront s’adapter aux besoins de l’élève pour lui faire aimer la lecture à travers l’esthétique de l’image. «L’important est de sélectionner des textes de qualité, de plusieurs auteurs algériens de toutes les générations et de toutes les langues, le choix repose sur des critères de créativité, de profondeur historique et culturelle qui répondent aux valeurs de la société», a-t-il fait savoir. Une initiative qui vise à valoriser le patrimoine littéraire algérien et de le répandre à travers les écoles. «Nous avons encouragé l’élève algérien à s’ouvrir sur la littérature mondiale au point où nous nous sommes renfermés sur nous-mêmes. Il faut qu’il y ait un équilibre, si nous ne valorisons pas notre legs littéraire personne ne le fera pour nous», a-t-il appuyé.



Lancement de « Plumes de mon pays », concours national des écritures créatives



De son côté, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé le lancement à la mi-novembre d’un concours national des écritures créatives sous l’intitulé «Plumes de mon pays». Première initiative de ce genre qui met en valeur les écrits des élèves.

Rentrant dans le cadre d’une convention interministérielle avec le ministère de la Culture, Nouria Benghebrit a souligné que la production des anthologies littéraires s’inscrit dans une stratégie nationale du développement de la lecture / écriture en milieu scolaire. «Pour la première fois, cette production relève d’un choix collectif, voire institutionnel et partagé en lieu et place d’une sélection individuelle et partiale», a-t-elle lancé avant d’ajouter dans la foulée «il s’agit d’une sélection des extraits littéraires (dans une périodisation allant de l’Antiquité à la période contemporaine et dans tous les objectifs didactiques précis, puisés dans les programmes officiels. Elle contribue ainsi à la visibilité et à la valorisation de la production littéraire algérienne», a-t-elle ajouté.

La ministre a déclaré qu’il s’agit de six anthologies de la littérature algérienne en trois langues (arabe, tamazigh et français), destinées aux élèves des deux cycles fondamental et secondaire. Un travail de longue haleine d’une durée de deux ans mené par des équipes d’inspecteurs de ces trois langues, ayant travaillé conjointement pour choisir des extraits autour d’une thématique en symbiose avec les valeurs de l’algérianité en tant qu’espace, histoire, langues et culture.

Kader Bentounès