Prise en charge sociale dans l’éducation : « Préoccupation majeure de l’état », Souligne Mme Benghebrit à Paris

«La prise en charge de la question sociale dans le secteur de l’Éducation nationale est une préoccupation majeure de l’État algérien», a affirmé, hier à Paris, la ministre du secteur, Nouria Benghebrit.

Les efforts consentis en matière de prise en charge sociale dans le domaine de l'éducation, malgré la situation que traverse le pays révèlent «toute l'importance» qu'accorde l'Etat à ce secteur à travers notamment la gratuité du manuel, l’ouverture des cantines scolaires aux enfants qui en ont besoin, mais aussi à travers l’allocation d'aide financière aux élèves des familles démunies (3.000 DA) et le transport scolaire, a expliqué la ministre dans une déclaration à l’APS et à la Chaîne III de la Radio nationale, en marge de la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco qui se tient à Paris, du 30 octobre au 14 novembre.

Elle a souligné que tout ceci «montre que la problématique de l’équité, de la gratuité et de l’école publique constitue une préoccupation majeure de l’Etat algérien». En ce qui concerne sa participation aux travaux de la 39e session, la ministre a expliqué la présence de la délégation algérienne est «une présence naturelle», dans le sens où l’Algérie est «très présente» par la délégation permanente, indiquant que la contribution de l’Algérie «va se situer à plusieurs niveaux». Elle a cité les travaux dans les différentes commissions dans lesquelles l’Algérie est représentée, à travers les ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, et celui de l’Education nationale. «Nous sommes dans différentes commissions et dans des débats de haut niveau. Nous participons à des dialogues sur les compétences, sur les questions qui font l’intérêt de l’Unesco pour voir comment prendre des mesures afin de prévenir la radicalisation au niveau du secteur de l’éducation, comment développer la culture de la paix, la culture de la tolérance et de l’ouverture sur l’autre», a-t-elle précisé. «J’interviendrai mercredi devant la Conférence générale pour mettre l’accent sur les acquis de l’Algérie en matière notamment de la révision de la Constitution de 2016 qui correspond totalement aux grands principes sur lesquels l’Unesco est en train de travailler», a-t-elle indiqué, citant entre autres l’ouverture sur les langues, à l’exemple de tamazight, langue non seulement nationale mais aussi officielle, la problématique de la liberté de la presse, ainsi que les efforts sur le positionnement de l’école et de l’éducation à travers l’Algérie. Présidant la délégation algérienne, Mme Benghebrit participe aux travaux de la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco, ouverte lundi à Paris. Elle prendra part à la réunion de haut niveau sur le thème «Renforcement des responsabilités dans la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable numéro 4 (ODD4) Education 2030», ainsi qu'à la table-ronde sur le thème «La responsabilité et la recevabilité : diversité des approches».



Entretien avec l’homologue chinois



Mme Nouria Benghebrit a eu hier, au siège de l’Unesco à Paris, un entretien avec son homologue chinois, Chen Baosheng, en vue de renforcer la coopération des deux pays dans le secteur éducatif. Au cours de l’entretien, qui s’est déroulé en marge de la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco et en présence de l’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, les deux ministres ont échangé des vues sur les expériences des deux pays en matière d’éducation et examiné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne l’enseignement des mathématiques, des sciences et la compréhension de l’écrit.

«Notre rencontre avec le ministre chinois nous a permis d’abord d’examiner les résultats de ce qui se passe dans les compétitions internationales sur les acquis scolaires en matière de compétences en mathématiques, en sciences et dans la compréhension de l’écrit», a indiqué Mme Benghebrit dans une déclaration à la Chaîne III de la radio nationale et à l’APS, à l’issue de l’entretien, soulignant que le monde asiatique occupe la première posture sur ces compétitions.

Elle a ajouté que des réponses «ont été fournies par la partie chinoise sur les efforts faits en matière d’amélioration des programmes scolaires, à travers non seulement les curriculums (cheminement d'un étudiant à l'intérieur d'un projet éducatif), mais aussi à travers la formation des enseignants». «Chez nous, on a pris pratiquement presque vingt ans pour renouer avec une position principale des mathématiques dans l’éducation et dans l’enseignement», a-t-elle précisé, affirmant qu’avec les mathématiques, «nous pouvons accéder non seulement à toutes les disciplines, mais aussi que c’est un moyen d’ouverture sur l’innovation, une des composantes importantes du dynamisme économique de la Chine d’aujourd’hui», a-t-elle encore dit.

Par ailleurs, la ministre de l’Education nationale a indiqué que les deux parties ont abordé la possibilité en Algérie, où il y a une présence importante de la communauté chinoise, de s’ouvrir sur les langues étrangères avec l’enseignement, dans le cycle secondaire, de la langue chinoise par le biais de la coopération avec la Chine».

«Nous avons conclu la nécessité du renforcement de la coopération bilatérale en matière d’éducation et des invitations ont été mutuellement adressées», a-t-elle annoncé. Elle a rappelé que l’enseignement de la langue chinoise «est un projet qui est inscrit et notre objectif est d’ouvrir les horizons sur les langues étrangères», a-t-elle conclu. (APS)