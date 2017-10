Commémoration de la glorieuse révolution du 1er novembre : Les imams, vecteurs des valeurs nationalistes

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a exhorté, hier, les imams à multiplier les interventions et prêches relatifs au thème de la Révolution et des nombreux sacrifices consentis en faveur de l’indépendance de l’Algérie.

S’exprimant lors d’une journée d’étude, à l’occasion de la commémoration de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, le ministre a mis en relief le fait que l’objectif premier de ces prêches est de sensibiliser les jeunes générations quant à l’importance de rester fidèles au serment de nos glorieux martyrs. «Ces prêches doivent émaner d’une initiative personnelle, d’un ressenti nationaliste. Vous n’avez pas à attendre des directives ministérielles pour le faire», a-t-il dit, en s’adressant aux nombreux imams et mourchidate venus à l’occasion.

Accompagné du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, M. Mohamed Aïssa a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par son département qui s’emploie à multiplier les manifestations d’ordre historique, pour «défendre la mémoire et lutter contre l’oubli de celles et de ceux qui se sont sacrifiés au fil des années pour le recouvrement de l’indépendance, puis de la stabilité et de la sécurité du pays». Il a appelé les imams et les mourchidate à multiplier les initiatives pour véhiculer le discours de la mosquée, de l’islam modéré et de la glorieuse Révolution, et communiquer davantage avec les jeunes, afin de les protéger des «influences négatives» et préserver «la sécurité, l’intégrité et la stabilité du notre cher pays». «L’imam et la mourchida doivent jouer le rôle de guide au sein de la société et accomplir au mieux la noble mission qui leur est dévolue en matière d’éclairage de l’opinion publique nationale et de l’inculcation des valeurs patriotiques aux générations montantes», a poursuivi le ministre.

Abondant en ce sens, Mohamed Aïssa a mis en garde contre certaines idées étrangères et de mouvances extérieures visant à déstabiliser le pays. Des menaces récurrentes qu’il a qualifié de «guerre par procuration». «Nous avons tous remarqué que de nouveaux fléaux sociaux se répandent insidieusement dans la société algérienne. Des pratiques nocives telles que la sorcellerie, la drogue, l’homosexualité, et surtout le sectarisme qui sont autant de dangers qui guettent nos enfants», a-t-il précisé, tout en mettant en exergue le rôle important que peut jouer l’imam pour contrer ces fléaux.



M. Mohamed Aïssa s’est félicité de l’affluence des pays étrangers, intéressés par le niveau de formation de nos imams



Dans le même ordre d’idées, Mohamed Aïssa s’est félicité de l’affluence des pays étrangers qui ne cessent de solliciter les services des imams algériens dans leur pays, notamment, dans le domaine de la formation. «Le Canada, l’Italie, les États-Unis…et j’en passe, sont intéressés par l’expérience algérienne de formation des imams dans la lutte contre la radicalisation», a-t-il affirmé, mettant en avant «l’approche algérienne qui fait dans la promotion d’un islam de tolérance pour renforcer le vivre-ensemble». Selon M. Aïssa, toutes les institutions de l’État demeurent mobilisées pour protéger le référent religieux national, tout en garantissant les principes constitutionnels consacrant la liberté de conscience, de religion et d’exercice des cultes autres que musulman qui traduisent le profond respect de l’Algérie pour toutes les religions révélées.

Par ailleurs, le ministre a révélé que son département est en train de mener une opération de recensement des «imams chouhada», tombés au champ d’honneur, ces derniers seront inclus dans le fichier national des imams tués durant la décennie noire et qui sont au nombre de 100.

Saisissant lui aussi l’occasion de ce rassemblement important des imams de la wilaya d’Alger, Abdelkader Zoukh les a appelés à plus d’implication quant à la question qui le dérange tant, en l’occurrence «le gaspillage de pain» qui prend, selon lui, des proportions alarmantes. «Ce sont des tonnes de baguettes de pain qui sont jetées quotidiennement dans les poubelles. Chacun doit faire des efforts pour que ce gaspillage soit stoppé», déplore-t-il.

Le wali d’Alger a également fait savoir que les Algérois jettent plus de 10 tonnes de pain par semaine, précisant que la wilaya a consacré, depuis 2013 à ce jour, 4.000 milliards de dinars pour l’acquisition de matériels au profit des entreprises de la wilaya, en vue de faciliter et d’accélérer les opérations de nettoyage.

Il ajoute que plus de 12.000 agents ont été mobilisés, pour renforcer les communes, dans le cadre des efforts d’amélioration urbaine et du plan stratégique de la capitale.

Sarah A. Benali Cherif