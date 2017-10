M. Tahar ZBIRI, invité de notre Forum : baroudeur et humaniste

Si le nom de Tahar Zbiri est resté intimement lié au putsch manqué contre le Président Boumediène au mois de décembre 1967, il n’en demeure pas moins que l’homme a derrière lui un passé des plus révolutionnaires. Il ne peut y être autrement pour cet originaire de Souk Ahras.

Tahar Zbiri est né le 4 avril 1929 à Oum El-Adhaim, à Sedrata, dans la wilaya de Souk Ahras. À 88 ans, l’homme a gardé sa haute stature et son allure imposante. Si sa mémoire lui joue parfois des tours, il n’a rien perdu de son franc-parler. Sa forte personnalité, dit-on, il l’a doit à son ancienneté dans le militantisme et à un exercice de l’autorité dès son plus jeune âge.

Il est très aisé d’imaginer ce chef militaire gérer des bataillons, donner des ordres... Hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, notre invité d’honneur en cette veille de célébration du 63e anniversaire du 1er Novembre 1954, il y avait grand monde, en majorité des sénateurs.

Des visages familiers comme Louisa Ighil Ahriz, Hachemi Djiar, des moudjahidine et un grand nombre de journalistes. Il faut dire que la dernière sortie médiatique de Tahar Zbiri remonte à quelques années, avec la publication de ses Mémoires, Mémoires d’un chef d’état-major algérien.

Prenant la parole, le dernier chef des Aurès a expliqué qu’il a accepté l’invitation du président de l’Association Machaâl Echahid, parce que cette association fait de la préservation de la mémoire, son cheval de bataille. Pour lui, les hommages et la reconnaissance, il faut les rendre à ceux qui sont morts pour ce pays. Il insiste que l’hommage soit rendu à Mohamed Rahal, dont le père était le compagnon d’armes de Zighoud Youcef. Pour évoquer l’histoire de sa vie, Sadek Bekhouche dit que c’est une épopée toute faite. Né une année avant le centenaire de la colonisation, célébré avec faste par la France coloniale, Tahar Zbiri, issu d’une famille modeste, n’a pas eu la chance d’aller à l’école. En revanche, il a appris le Coran (30 hizbs). En 1946, sa famille part s’installer à Tébessa. Son refus du fait colonial, et ayant pour exemple son frère aîné, il adhère au mouvement national. Ayant participé aux manifestations du 8 mai 1945, et témoin de l’horreur qui avait caractérisé la réponse des autorités coloniales, il adhère au PPA. Il n’avait alors que 17 ans. L’adolescent travaillait dans les mines de l’Ouenza. Devant toutes les injustices, il comprend que cette forme de militantisme ne paye pas, et la meilleure réponse à l’oppression restait l’action armée.

C’est ainsi qu’il fera partie des rangs des premiers révolutionnaires. Il combattra aux côtés du chahid Badji Mokhtar. Il sera arrêté en 1955. Il connaîtra la torture et les pires humiliations.

Il sera condamné à la peine capitale à son arrivée à la prison de Koudiat de Constantine, où il fera la connaissance de Mostefa Benboulaïd. Avec d’autres moudjahidine, ils réussira à s’évader de ce centre pénitentiaire.

Cette évasion, minutieusement préparée, relève du miracle, et restera gravée dans les mémoires. En 1957, il sera à la tête du troisième bataillon stationné dans la base de l’Est.

Dans son récit, le conférencier préfère laisser le soin aux historiens de relater les faits qui se sont déroulés dans la Wilaya I et tous les conflits qui l’avaient affaiblie, juste après la mort de Mostefa Benboulaïd. Tahar Zbiri sera, après, Mahmoud Chérif - Mohamed Lamouri - Ahmed Nouaoura - El-Hadj Lakhdar - le chef de cette Wilaya historique. Il sera le dernier chef des Aurès. Si Sadek Bekhouche a évoqué le parcours exceptionnel de Tahar Zbiri, son compagnon d’armes Mohamed Mearfia a tenu à mettre en avant la dimension humaine de ce chef.

Un chef qui n’a rien perdu de son humanisme, dans les pires moments de la Révolution. Un homme qui avait son mot à dire, mais très conciliant, préférant régler les conflits d’une manière pacifique. Ce sont ces hommes au caractère bien trempé qui ont fait la grandeur de la Révolution de Novembre.

Nora Chergui