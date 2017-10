Projet de loi de finances pour 2018 , Hydraulique : Les projets structurants relancés

Algérienne Des Eaux : mise en place du paiement par chèque et par carte bancaire.

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé hier que la priorité accordée par le gouvernement au secteur des ressources en eau, à travers la levée du gel de certains projets, lui permettra de réaliser de nombreux projets stratégiques pour renforcer l’alimentation en eau à travers le pays. Répondant aux députés lors d’une réunion avec la commission des finances et du budget de l’APN dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, le ministre a indiqué que cette mesure permettra la réalisation de nombreux projets gelés, à l’instar du transfert des eaux du Sud vers les Hauts Plateaux, à la faveur d’un programme de 10 projets de transferts dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire. Il s’agit également de la réception du projet de transfert des eaux de la région de Laghouat vers la wilaya de Djelfa avec une capacité de 4 m3/seconde, Ain Oussara vers Tiaret et Boussaâda vers le chef- lieu de la wilaya de Msila.

M. Necib a précisé que le gouvernement planchera prochainement sur les modalités de lancement de ce programme qui sera réalisé en fonction des moyens financiers dégagés, d’autant qu’il constitue l’une des priorités du gouvernement et du secteur pour la mise en œuvre du plan hydraulique national. «L’objectif principal, selon le ministre, est d’éviter au pays le spectre de la sécheresse et le déficit en eau potable et en eau destinée à l’irrigation», a-t-il ajouté.

Concernant les créances de l’Algérienne Des Eaux, le ministre a indiqué que «les mesures nécessaires ont été prises, précisant que le secteur a mis en place le paiement par chèque et va vers le paiement par carte bancaire». S’agissant des communes de Mila, proches du barrage de Beni Haroun, le ministre a souligné qu’un programme a été mis au point pour mobiliser les moyens financiers nécessaires en vue d’assurer l’alimentation de 11 communes du nord de la wilaya à partir du barrage de Beni Haroun. L’opération sera lancée en 2018, a-t-il ajouté. Quant au manque d’approvisionnement en eau des communes de la wilaya de Blida, le ministre a fait état de la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer à Zeralda, une solution plus économique pour transférer les eaux vers Blida à moindre coût et renforcer l’alimentation de la commune de Meftah. Lors du débat, les députés ont évoqué de nombreuses questions concernant notamment la rationalisation de l’alimentation en eau et des eaux d’irrigation des périmètres agricoles dans certaines régions, outre les créances de l’Algérienne Des Eaux, en particulier celles détenues par les administrations, les entreprises et les communes, les quantités d’eau gaspillées, la distribution inéquitable de l’eau à travers les wilayas du pays et le manque de puits traditionnels dans les régions pastorales, en particulier dans les régions du Sud.

M. Hocine Necib a affirmé que le projet de loi de finances pour 2018 avait introduit un nouveau article modifiant l’article 94 de la loi de finances 2003, en vertu duquel 16 % de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles sera attribué au profit du Fonds national de l’eau. Selon cet article, il s’agit de l’attribution de 16 % de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles au profit du Fonds national de l’eau, conformément au volume des eaux produites et au fardeau de la pollution provenant de l’activité industrielle. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des procédures prises pour la lutte contre la pollution des ressources hydriques par les déchets industriels. Le secteur accorde la priorité à la sécurisation des ressources en eau, et les mettre au profit du citoyen, de l’irrigation agricole et du secteur industriel tout en améliorant le service public lié à l’eau potable à travers la redynamisation de l’activité de proximité du service public consistant en la maintenance et la préservation des infrastructures et équipements publics.

Réception de 130 projetS fin 2017 et réalisation de 68 autres en 2018

M. Necib a affirmé que le secteur des ressources en eau réceptionnera 130 projets vitaux fin 2017, susceptibles d’améliorer les niveaux de mobilisation des eaux, assurer l’alimentation de l’eau potable et étendre la superficie agricole irriguée et le niveau du traitement des eaux usées, outre le lancement de 68 nouveaux projets en 2018. Le secteur sera renforcé avant la fin de l’année en cours avec d’importants ouvrages de mobilisation, à l’instar de 5 barrages d’une capacité de 250 millions de mètres cubes dans les wilayas de Mascara, Médéa, Msila, Laghouat et Tébessa, a déclaré le ministre. Il s’agit également de la réception du projet de transfert des eaux entre Ighil Amda à Bejaia, Mahouan à Sétif, le transfert Bousyaba-Beni Haroun d’une capacité de 199 millions de mètres cubes/an, outre l’achèvement du projet de l’alimentation en eau de mer dessalée au profit des communes de Mascara, Sig, El Mohammadia à partir du transfert de Mostaganem-Arzew-Oran. Selon le ministre, le projet de transfert de la wilaya de Relizane vers 30 communes sera réceptionné et sera à même de garantir le renforcement de l’alimentation quotidienne en eau potable au profit de 650.000 habitants. Concernant l’alimentation en eau potable, le ministre a indiqué que 9 projets vont être réalisés avant la fin de l’année, permettant ainsi l’alimentation en eau potable de près de 4 millions d’habitants et la réduction des fuites au niveau de 17 villes à travers l’opération de réhabilitation des réseaux, outre la réalisation de 76 projets dans le cadre des programmes sectoriels au profit de 5 millions de citoyens. En matière d’assainissement, M. Necib a dévoilé la réalisation de 21 projets dont 8 stations de traitement des eaux usées d’une capacité de 216.900 mètres cubes/jour. Pour l’irrigation agricole, le ministre a indiqué que 6 grands périmètres irrigués d’une superficie de 26.000 hectares vont être réalisés dans les régions de Ouled Hamla à Oum El Bouaghi, El Ksob à Msila, Arib à Bouira, Hebra à Mascara, Beni Slimane à Médéa et Chemora à Batna. 11 barrages d’une capacité de stockage de 7 millions de mètres cubes seront réceptionnés également pour l’irrigation de 1.300 hectares, a-t-il dit. (APS)