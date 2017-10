Campagne électorale des locales du 23 novembre : prendre en charge les préoccupations du citoyen

SÉTIF

A la rencontre du citoyen



Après une première journée plutôt timide, marquée par beaucoup d’observations, plutôt que l’action sur le terrain, la campagne électorale n’a ainsi pas trop perdu de temps pour entrer dans le vif du sujet, laissant place à la proximité et, partant, à la rencontre directe avec le citoyen.

Partout en effet à travers les différentes communes de cette wilaya, les états majors des partis en lice pour ce double scrutin et les candidats se relayent, se suivent même parfois sur les sentiers menant vers les contrées les plus lointaines pour aller vers les électeurs qui ne sont pas sans accorder une importance à ces élections, vu l’impact qu’elles sont appelées à produire sur la dynamique du développement local dans toutes ces agglomérations.

C’est donc à une véritable opération séduction que se livrent tous ces candidats et autres militants de différents partis ou représentants de listes indépendantes, pour tenter de convaincre un citoyen qui attend beaucoup de ces échéances et met autant d’écoute aux différents programmes qui lui sont exposés, non sans soumettre tous ceux qui s’attellent à prendre en main le destin des 60 communes à des débats souvent fortement animés, fondés sur une expérience vécue et des promesses qui sont restées en l’état, et à la nécessité de développer un discours franc, loin des promesses vaines. Des étapes de proximité qui n’occultent pas les réalités de telle ou telle commune, mieux, de tous ces villages, à entendre telle ou telle personne en campagne se livrer de temps à autre à de sombres constats, occultant toutes ces avancées relevées au fil des ans et des programmes. Dans cette dynamique de campagne, d’autres partis n’hésitent pas à abonder dans le sens de ces nombreux acquis, au risque de voir certains « défaitistes » changer de mine et adopter un discours beaucoup plus serein, se réservant —et c’est de bonne guerre dans de telles campagnes— le droit de dire que bien des choses restent encore à faire, non sans citer, chiffres à l’appui, tous ces acquis, ces routes, ces écoles, ces salles de soins, ces logements et le gaz naturel qui a gagné toutes ces contrées montagneuses et permis d’ancrer le progrès.

Autant de discours partagés qui ne sont cependant pas sans se rejoindre dans l’unanimité quant à se rendre en masse aux urnes le 23 novembre, pour contribuer à cette grande fête de la démocratie en Algérie, consolider l’unité nationale et relever ensemble les défis qui s’imposent. Partout, en effet, cet appel couronne tous les discours et va ainsi dans le sens de la sécurité et de la stabilité, au moment où 18 listes de partis, 1 liste d’alliance et une autre d’indépendants dans les 368 listes en lice vont à la conquête des 60 assemblées populaires communales et 14 partis politiques pour l’APW.

F. Zoghbi

PT

Place aux jeunes

Mme Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), a animé hier un meeting à la salle omnisports Mohammadia de Mascara . La SG du PT a donné le ton, en invitant les électeurs à aller massivement aux urnes pour élire démocratiquement les responsables locaux, aussi bien au niveau des communes qu’à l’APW parmi les candidats de son parti, parce que, dira-t-elle, « notre participation constitue une forme de bataille et de résistance face aux enjeux qui se dessinent de cette concurrence loyale des partis pour remporter le maximum de communes et d’APW et nous faisons participer toutes les franges de la société, les fellahs, les jeunes, les travailleurs et les chômeurs ». S’adressant à une foule nombreuse composée essentiellement de jeunes, Mme Hanoune dira que son parti œuvre pour une majorité populaire, et de déclarer: « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour barrer la route aux opportunistes de tous bords. » Elle a indiqué qu’ « avec cette force, nous renouvellerons l’espoir, parce que votre slogan demeure le renouvellement de l’espoir », avant d’appeler les citoyens à choisir leur destin en votant pour les plus méritants parmi les candidats. Plus encore, elle les a exhortés à donner une leçon aux candidats des conjonctures et des échéances électorales qui font miroiter monts et merveilles durant cette campagne et s’éclipsent pour ne plus s’occuper des préoccupations des citoyens qui les ont élus. Elle a, par ailleurs, réitéré la détermination des candidats de prendre en charge tout ce qui a trait à la vie quotidienne des citoyens, soulignant l’impératif de bannir du vocabulaire des jeunes le mot ‘‘harraga’’. Elle a, en outre, précisé que la loi de finances a appauvri les pauvres et enrichi les riches. Mascara, une région à vocation agricole par excellence, en l’absence de stratégie adéquate et de moyens, ne constitue plus un exemple, un modèle de développement local dans ce domaine. L’oratrice a abordé les dossiers des transferts de capitaux, de la concession des terres agricoles. Notre participation à ces élections est un signal fort adressé aux décideurs pour compter désormais avec nos élus pour une meilleure gestion des collectivités locales. Allez massivement aux urnes, à cette fête, en vous rendant aux bureaux de vote», a-t-elle lancé à la foule venue nombreuse pour la soutenir. «Votre enthousiasme m’a donné plus de force», a-t-elle encore ajouté, indiquant que Mascara est sa première sortie à l’Ouest du pays, au premier jour de la campagne électorale, avant de préciser que «beaucoup de communes sont confrontées à des difficultés financières». «Priver les élus de moyens financiers et de prérogatives est synonyme de destruction de la démocratie dans la commune», a-t-elle estimé, indiquant qu’elle préconise la coordination entre les élus pour le bien-être des administrés. La secrétaire générale du PT a, par ailleurs, appelé le gouvernement à poursuivre la politique des investissements publics, à préserver le caractère social de l’Etat face à la crise, soulignant que «la moralisation de l’activité économique et le bon exercice politique sont des facteurs qui favorisent la stabilité dans le pays». Mme Hanoune a également évoqué le code du travail et la loi sur la santé et la politique de l’emploi pour lutter contre le chômage.

A. Ghomchi

FNA

Le vote, un moyen de changement

Le président du FNA, M. Moussa Touati, qui a animé hier un meeting électoral à Bordj Bou-Arreridj, s’est interrogé si les choix économiques qui ont été effectués par le passé étaient l’émanation de la population ? Le président du FNA a rappelé que la plupart des produits consommés par les Algériens sont importés. Ce n’est pas pour cela qu’il y a eu des martyrs, a-t-il martelé, insistant sur la nécessité pour la population de se mobiliser autour de l’Etat en cette période de crise. Nous devons construire un Etat où les institutions sont fortes, un Etat qui œuvre à mettre fin aux inégalités, a-t-il affirmé également. Moussa Touati, qui a noté que le boycott n’est pas nouveau, a indiqué que la démission des citoyens n’est pas une solution. « Nous devons les sensibiliser sur l’importance du vote. C’est par ce moyen que nous pouvons apporter les changements souhaités » a déclaré le président du FNA. L’orateur, qui a affirmé son opposition à une période transitoire, a précisé que le trucage des élections est impossible grâce aux moyens technologiques qui permettent de contrôler tous les faits et gestes des agents. Il n’a pas manqué de souhaiter l’élargissement des prérogatives de la Haute instance indépendante pour la surveillance des élections, qui doit avoir, selon lui, des pouvoirs de sanction. Le président du FNA a enfin lancé un appel aux électeurs afin de se rendre en force aux urnes pour imposer, a-t-il dit, leur position vis-à-vis de la situation actuelle que vit le pays. Il leur a demandé également de surveiller les bureaux de vote au lieu de rester dans les cafés pour critiquer les éventuels dépassements. Le 23 novembre est une journée capitale pour sanctionner ceux qui sont responsables de la crise que nous vivons, a-t-il conclu.

F. D.

A l’Ouest du pays

L’épreuve du terrain



Des milliers de candidats sont à l’épreuve du terrain, à l’occasion du lancement officiel de la campagne électorale, dimanche. Outre les meetings qu’ils animeront tout au long de la campagne, ces candidats multiplieront le travail de proximité et les actions de sensibilisation pour expliquer aux électeurs les contenus de leurs programmes et les convaincre de prendre, le jour J, le chemin des urnes et accomplir leur devoir de citoyens. A Oran, 17 listes briguent les sièges de l’APW et 220 autres ceux des APC, soit un total de 7.200 candidats. L’administration a mis à leur disposition 614 emplacements d’affichage et 126 lieux, entre stades, salles et places publiques. A Mostaganem, ce sont 14 listes qui ont été validées pour l’APW et 215 autres pour les APC. Les partis se taillent la part du lion dans ces élections avec 212 listes. Deux listes d’indépendants et une alliance sont également enregistrées.

Par ailleurs, cinq nouveaux centres de vote regroupant 146 bureaux seront ouverts, le jour du scrutin. A Sidi Bel-Abbès, 25 listes de partis politiques et une liste d’indépendants sont en lice pour les APC et 11 autres pour l’APW. Ils sont 5.588 candidats dont 704 femmes à briguer les sièges des APC et 561 candidats dont 158 femmes pour l’APW. Par ailleurs, 84 salles ont été mobilisées pour la tenue des meetings. Pour sa part, la wilaya de Saïda a enregistré 108 listes partisanes en lice pour les APC et 97 autres listes partisanes pour l’APW. Les chiffres fournis par la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya font état de 1.531 candidats dont 429 pour les APC. Soixante-douze sites d’affichage ainsi que 20 salles ont été désignés pour la campagne, le tout réparti à travers 16 communes de la wilaya. Dans la wilaya de Mascara, ce sont 307 listes entre APC et APW qui sont engagées pour le prochain scrutin qui se déroulera à travers les 47 communes qu’elle compte. A Tiaret, les services de la DRAG font état de 13 listes partisanes engagées pour l’APW dont deux alliances, soit 728 candidats et 15 autres listes en course pour les APC, soit un total de 5.654 candidats. La participation féminine se résume à 13 candidates pour l’APW et 88 autres pour les APC. Aucune liste indépendante n’est en course. Dans la wilaya voisine de Tissemsilt, le nombre total des candidats est de 1.960 dont 1.552 pour les APC. Parmi eux figurent 100 femmes et 677 jeunes candidats âgés de moins de 35 ans. Pour les besoins de la campagne électorale, 63 salles et lieux publics ont été retenus, de même que 352 espaces pour affichage. Enfin, à Tlemcen, ils sont 8.400 candidats à être en course pour les APC et l’APW. Dans ces listes, le taux de représentation féminine est de 30%, tandis que celui des jeunes est de 50%. Pas moins de 805 sites d’affichage et 86 salles pour les meetings ont été réservés pour cette campagne électorale, répartis à travers les 53 communes de la wilaya. (APS)