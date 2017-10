Le ministre des Moudjahidine à El Moudjahid : « La France doit reconnaître ses massacres contre le peuple algérien »

Entretien réalisé par : Nora Chergui

En dépit d’un agenda bien chargé et toutes les sollicitations de la presse nationale, le ministre des Moudjahidine a bien voulu nous accorder cet entretien, où il a répondu à toutes les questions sans ambages. Écriture de l’histoire, récupération des archives, restitution des crânes des résistants algériens exposés au musée en France... Autant de sujets abordés dans ce jeu de questions-réponses auquel s’est prêté bien volontiers M. Tayeb Zitouni.

El Moudjahid : Monsieur le ministre, nous célébrons ce Premier Novembre, le 63e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution, est-ce que vous pensez que les Algériens connaissent tous les hauts faits de notre guerre de Libération ?

M. Tayeb Zitouni : Notre pays s’apprête, sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à célébrer le 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution sur le thème «Novembre liberté et souveraineté».

A cette occasion, il m’est agréable d’adresser mes félicitations à tout le peuple algérien qui ne cesse de témoigner de sa fidélité et de son attachement aux principes et valeurs du 1er Novembre, aux gloires et aux hauts faits de leurs aînés.

A cet effet, le dossier de la protection du patrimoine historique, des exploits, des symboles et des hauts faits de la Révolution de libération nationale constitue la priorité de notre secteur. Nous veillons à les rendre éternels et nous œuvrons à les transmettre aux générations montantes.

Ainsi, dans le cadre du programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, nous élaborons régulièrement des programmes nationaux et locaux diversifiés et complémentaires comportant la célébration des fêtes nationales, la commémoration des anniversaires de hauts faits de la guerre de Libération nationale, la réalisation des stèles commémoratives, la restauration des cimetières de chouhada et des sites et monuments historiques reconvertis en musées, témoins de la résistance et de l'héroïsme du peuple algérien.



L’écriture de notre Histoire s’est faite par des historiens de l’autre côté de la Méditerranée plus que chez nous, à votre avis pour quelles raisons ?

Au début de l’indépendance, l’Etat algérien a accordé un intérêt particulier à l’aspect social à cause des grandes souffrances éprouvées par le peuple algérien pendant le colonialisme. Il ne faut pas oublier que la majorité des acteurs de la Révolution ont eu un cursus scolaire limité, du fait que le colonialisme n’a pas donné à l’Algérien l’opportunité d’obtenir un niveau d’étude élevé lui permettant d’écrire. Et puis, l’esprit des acteurs de la Révolution de libération nationale, qui ont jugé — par modestie — inutile de relater leur glorieux parcours de combat qui pour eux est un devoir national sacré.



Vous avez toujours appelé à l’encouragement des historiens et des chercheurs investis dans l’écriture de l’histoire de l’Algérie et du Mouvement national, peut-on connaître de quelle manière ?

Je profite de cette occasion pour valoriser les derniers acquis constitutionnels initiés par Son Excellence le Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, notamment les dispositions de l’article 76 qui prévoit dans son dernier alinéa : «L’Etat œuvre en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations».

Le ministère des Moudjahidine, en tant que dépositaire d’un message de dimension nationale, travaille sans relâche pour permettre aux historiens, chercheurs, universitaires, étudiants et à toutes personnes intéressées de consulter les études et les recherches et exploiter les documents historiques et les témoignages vivants pour réaliser leurs travaux de recherche scientifique et universitaires de manière objectif et transmettre le message de l’histoire avec honnêteté.

A cet effet, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, notre ministère encourage les historiens et les chercheurs investis dans l’écriture de l’histoire de l’Algérie et du Mouvement national à aborder les sujets liées aux événements aux hauts faits et symboles de la Révolution nationale à travers :

- l’édition et la publication de leurs œuvres, l’enrichissement des bibliothèques, des musées du Moudjahid et des bibliothèques universitaires et publiques par des milliers de titres édités par le ministère ;

- inciter les musées du Moudjahid régionaux et des wilayas, dotés des moyens techniques les plus modernes, à recueillir les témoignages vivants des acteurs mêmes, à travers les déplacements des équipes de recherche dans les wilayas, ou en marge des rencontres ou colloques sur l’histoire, organisés par le ministère à plusieurs occasions ;

- l’ouverture des espaces des institutions sous tutelles pour recevoir les étudiants et les élèves pour réaliser leurs recherches et leurs thèses universitaires en profitant des documents, des archives et des témoignages vivants ;

- l’organisation et l’intensification des colloques, séminaires, journées d’étude, des forums et des rencontres sur la mémoire nationale au niveau du Centre national des études et de recherche dans l'histoire du mouvement national et de la Révolution du 1er Novembre 1954, et des différents musées du Moudjahid qui ont été dotés d’un décret renforçant leurs missions, notamment en matière de promotion de l’histoire, son écriture et son enseignement aux jeunes générations, dans le domaine de la préservation de la mémoire nationale, des idéaux de la nation, des symboles et hauts faits de la Révolution de libération nationale et du patrimoine culturel et historique, de toute déformation, dégradation ou destruction.



Vous avez annoncé, le 23 octobre, que la maison, qui a abrité la réunion des Six, sera érigée en musée, est-ce que cette décision sera étendue à d’autres haut lieux de notre histoire ?

En préservation du caractère sacré de la Révolution, et par respect à la mémoire du chahid, le ministère des Moudjahidine a procédé, en plus de la restauration des sites historiques, centres de détention, de torture et autres à travers tout le territoire national, à la réhabilitation des maisons des dirigeants telles que Mostefa Benboulaïd, à Arris dans la wilaya de Batna, Larbi Ben M'hidi, au douar Kouahi dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, le Colonel Si El Haouès, à M'chounèche dans la wilaya de Biskra, ainsi que d’autres lieux qui font l’objet d’étude pour les transformer en musées et bibliothèques pour servir de témoins aux jeunes et aux générations futures.



Les Amis de la Révolution, qui au péril de leur vie, ont soutenu les moudjahidine, et ont épousé la cause algérienne, n’ont pas de place dans les livres scolaires, est-ce qu’un jour on rétablira cette injustice ?

Le ministère des Moudjahidine rend hommage à tous les Amis de la Révolution algérienne, guidés par les valeurs nobles de la liberté et de la justice et qui croyaient en la «justesse de la cause algérienne», d’ailleurs cette estime est incarnée par le message de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la journée du Moudjahid, 20 août 2017, qui affirme que le peuple algérien valeureux et reconnaissant à ce jour envers les frères et amis qui ont soutenu sa glorieuse Révolution, est l'artisan d'une guerre exceptionnelle qu'il a menée grâce aux sacrifices incommensurables de citoyens innocents et des vaillants chouhada mais aussi grâce aux moyens financiers mobilisés par les enfants d'Algérie aussi bien à l'intérieur que dans les rangs de l'émigration.

Les Amis de la Révolution sont décorés et honorés régulièrement par nos représentations diplomatiques, ils participent aux conférences organisées à l’extérieur ou à l’intérieur du pays, ils sont invités aux séminaires internationaux, des lieux et des structures sont baptisées à leurs noms tels que la place Maurice-Audin à Alger, l’hôpital Frantz Fanon à Blida, la clinique des grands brûlés à alger (rue Pasteur) baptisée du nom des défunts Pierre et Claudine Chaulet, etc.



Le dossier de la récupération des crânes de nos résistants exposés au musée de l’Homme n’a pas encore été clos, est-ce parce que il n’y a pas eu de demande officielle, comme expliqué par la partie française ?

Les négociations sur le dossier de la restitution des crânes des martyrs de la résistance populaire, suspendues à la volonté de la partie française, ont été retardées en raison de l’élection présidentielle française.

Mais nous travaillons en coordination avec le ministère des Affaires étrangères pour relancer la commission chargée du suivi et de l’examen de ce dossier.

Est-ce que vous, en tant que ministre des Moudjahidine, vous pensez que la France finira par reconnaître les crimes commis contre le peuple algérien durant la colonisation ?

A mon avis c’est une question de temps. La France doit reconnaître les crimes qu’elle a commis en Algérie pendant 132 ans. Elle est tenue de reconnaître ses massacres contre le peuple algérien pour que les relations entre les deux pays reprennent un cours normal.



Vous êtes le premier ministre des Moudjahidine qui s’est rendu en France, est-ce que cette visite a permis de régler certains dossiers épineux, comme la récupération des archives, l’indemnisation des victimes des essais nucléaires… ?

Il est utile de rappeler que cette visite, qui a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de régler certains dossiers épineux, était venue concrétiser la volonté politique exprimée dans la Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre l’Algérie et la France, sanctionnant la visite de l’ex-président français en Algérie en décembre 2012.

Les pourparlers avec la partie française se poursuivent au niveau de commission technique ou des groupes de travail.



Est-ce que la commission algéro-française, constituée pour débattre de ces dossiers, a terminé son travail. Si oui, peut-on connaître les résultats ?

Le travail de la commission algéro-française constituée pour débattre de ces dossiers n’est pas encore terminé, comme je viens de le dire pour la question précédente, les pourparlers sont toujours en cours.

L’Algérie n’abandonnera pas ces dossiers réclamés à la France, dont celui relatif à la restitution des crânes des martyrs de la résistance populaires.



Est-ce qu’il est possible de savoir pourquoi, les Algériens, tombés sous les balles de la France coloniale, le 8 mai 1945, le 11 décembre 1960, et le 17 octobre 1961, n’ont pas le statut de chahid ?

L’indépendance n’aurait pas été atteinte sans les convois de chouhada symboles de la fierté de la nation, qui ont choisi de sacrifier leur vie pour libérer le pays de la profanation du colonialisme, avec une seule idée dans la tête «vaincre ou mourir».

A cet effet l’Etat algérien a institué la journée national du Chahid qui correspond au 18 février de chaque année, cette journée nous offre l’occasion d’évoquer les hauts faits de ces hommes courageux par leurs sacrifices héroïques, et nous permet de nous incliner avec respect et déférence à leur mémoire en

leur réitérant le serment de fidélité à leur sacrifice.



Qu’en est-il pour le projet de création de la chaîne dédiée à l’Histoire ?

Vu l’importance de la création de cette chaîne dédiée à l’Histoire de l’Algérie et à sa glorieuse Révolution, le projet est toujours en cours. D’ailleurs les programmes sont en cours d’expérience sur YouTube.



Monsieur le ministre, vous êtes fils de chahid, quel est votre message à la jeunesse algérienne ?

Je tiens, à cette occasion, à m’incliner à la mémoire de nos valeureux chouhada et nos braves moudjahidine décédés, à saluer et remercier les moudjahidate et moudjahidine pour tout leur apport à la lutte de Libération nationale, priant Dieu Tout-Puissant de leur prêter vie et de leur accorder santé et bien-être et à demander aux jeunes de préserver la mémoire des chouhada et des moudjahidine, de s’attacher et se dévouer à leur patrie pour prouver qu’ils méritent de préserver le legs que leur ont laissé leurs prédécesseurs, et leur souhaiter un avenir prospère et une vie décente dans une Algérie libre et souveraine.

N. C.