Algérie-Etats-Unis : Concertation sur la coopération industrielle

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher, avec lequel il a évoqué les perspectives de la coopération industrielle et minière entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. L’entretien a permis de mettre en avant "l’excellence des relations de coopération dans les domaines de l’industrie et des mines entre les deux pays et les moyens de les développer davantage", a précisé la même source. A cet effet, M. Desrocher a souhaité avoir des indications sur les secteurs pour lesquels l’Algérie souhaiterait développer des relations de partenariat avec les entreprises américaines. Pour sa part, M. Yousfi a mis en exergue les grandes potentialités d’investissement que recèle l’économie algérienne, notamment dans le cadre de la politique de diversification de l'économie nationale. Tout en indiquant que les secteurs d’activités sont ouverts aux partenaires étrangers, M. Yousfi a rassuré son interlocuteur de "l’appui des services du ministère quant aux projets de partenariat proposés par des entreprises américaines dans différents secteurs d’activités et, notamment, au niveau des différentes branches industrielles".

Dans ce sillage, M. Desrocher a souligné que "de nombreuses compagnies américaines sont en quête de partenariat avec les entreprises algériennes, au regard du potentiel existant".



Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu hier l’ambassadeur des Etats-Unis, M. John Desrocher et l’ambassadeur des Pays-Bas, M. Robert Van Embden. Lors de ces deux entretiens, les parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat dans le domaine énergétique, dans l’amont et l’aval pétrolier et gazier, dans le développement des énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique. Le ministre a mis en avant les opportunités d’investissement dans des projets structurants et créateurs de richesse en Algérie. Il a abordé également les différents mécanismes à mettre en place à l’effet de réaliser un saut qualitatif et insuffler une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales à travers, notamment la formation, le transfert de technologie et de savoir-faire et les échanges d’expériences. (APS)