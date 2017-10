Algérie-Portugal : Elargir le partenariat à la Protection civile

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et l'ambassadeur du Portugal à Alger, Carlos Manuel Folhadela de Macedo Oliveira sont convenus d'élargir le partenariat bilatéral aux domaines de la Protection civile et des Collectivités locales, a indiqué hier, le ministère dans un communiqué. Réunis à la faveur d'une audience accordée dimanche par M. Bedoui à l'ambassadeur du Portugal, les deux parties ont exprimé leur souhait d’élargir le partenariat aux domaines de la Protection civile et des Collectivités locales, "afin d’optimiser la richesse des échanges et des perspectives de développement local des régions respectives", précise la même source. M. Bedoui et l'ambassadeur ont, à cette occasion, "salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, notamment la dynamique de la coopération en matière de sécurité", ajoute-t-on. (APS)