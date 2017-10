Sûreté nationale – Douanes : Lancement d'un cycle de formation conjointe

Un cycle de formation conjointe entre la Direction de la Police aux frontières (PAF) et la Direction générale des Douanes (DGD) a été lancé hier dans le but de "renforcer les capacités professionnelles des éléments de police et des douanes en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes", a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Intervenant à l'occasion, le directeur de la Police aux frontières et représentant du Directeur général de la Sûreté nationale, le contrôleur de Police, Goucem Abdelhamid, a mis l'accent sur "l'importance de l'organisation de ce cycle de formation qui tend à renforcer les capacités professionnelles des effectifs de police et des douanes en matière de lutte contre la criminalité sous toute ses formes, notamment au vu de la présence géographique commune des deux institutions sécuritaires".

Il a indiqué que cette formation "contribuera également à l'actualisation des connaissances et des acquis professionnels du personnels des deux organes concernant le trafic routier des personnes et des biens à travers tous les passages et issues frontaliers". Pour sa part, le directeur des Relations publiques et de la communication et représentant du directeur général des Douanes, s'est félicité de l' "efficacité de la coopération commune entre la DGSN et la DGD" estimant que ce cycle "constitue une opportunité pour échanger les expertises professionnelles et opérationnelles entre les éléments des deux instituions, ce qui contribue à la protection de l'économie nationale".

Lors de ce cycle de formation qui se poursuit tout au long de l'année, une série de conférences seront animées par des cadres spécialisés des deux établissements auxquelles ils présenteront les principales expériences de terrain contribuant à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, particulièrement le crime transfrontalier afin de coordonner les efforts sécuritaires au niveau de tous les points frontaliers", ajoute le communiqué.

Ces conférences seront présentées au niveau de tous les points frontaliers (terrestre-aérien-maritime) par des cadres spécialisés "pour que les éléments de police et des douanes puissent tirer profit de ces expériences de terrain". (APS)