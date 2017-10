Nouveau Commandement régional de Tamanrasset : M. Menad Nouba installe Remli Abdelkrim

Le général-major Menad Nouba, commandant de la Gendarmerie nationale, a présidé la cérémonie d'installation du colonel Remli Abdelkrim à la tête du commandement régional de la Gendarmerie nationale de Tamanrasset, a indiqué hier un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale. Le général-major Menad Nouba "a présidé la cérémonie d'installation du colonel Remli Abdelkrim en tant que nouveau Commandant du 6e Commandement régional de la Gendarmerie nationale de Tamanrasset, conformément au décret présidentiel, daté du 22 octobre 2017, en remplacement du général Araar Abdel Rahmane, en présence des autorités militaires et civiles de la wilaya de Tamanrasset", précise le communiqué. Le nouveau commandant régional "jouit d'une bonne expérience professionnelle acquise à travers les postes qu'il a occupés et dans lesquels il a fait ses preuves", souligne la même source, ajoutant que "cette expérience lui permet d'accomplir ses missions dans le cadre du soutien et l'assistance à tous les niveaux, d'assurer une complémentarité et une totale coordination avec les différents acteurs pour fournir un service public de qualité pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, à travers une disponibilité permanente des unités de la Gendarmerie nationale disséminées dans la région". (APS)