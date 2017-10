M. Gaïd Salah, aujourd’hui, à la Direction centrale des transmissions et des systèmes d'information

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), effectuera, aujourd’hui, une visite de travail au niveau de certains établissements relevant de la Direction centrale des transmissions et des systèmes d'information, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Cette visite, qui entre dans le cadre du "suivi de l'exécution des programmes de développement des différentes composantes de l'Armée nationale populaire", sera une occasion durant laquelle le général de corps d'armée procèdera à "l'inauguration d'une usine de production de la fibre optique et des câbles à fibres optiques, ainsi que des chaînes de montage des équipements radio et commutation", précise-t-on de même source. (APS)