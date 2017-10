Tournoi vétérans demain à Hydra : Dédié à Ould Moussa

Dans le cadre de la célébration des festivités du 63e anniversaire de déclenchement de la guerre de Libération nationale «1er novembre 1954-1er novembre 2017», la Ligue algéroise de volleyball organise le traditionnel tournoi des anciens volleyeurs en partenariat avec la DJSL/wilaya d’Alger et la compagnie d'assurance des hydrocarbures(CASH) demain, 1er novembre à partir de 13h30 à la salle omnisports Abdelaziz-Bentifour, Hydra (Alger)

Ce rendez-vous amical verra la participation des vétérans de Blida, d’Alger de Bordj Bou Areridj, puis une entente joueurs Sonatrach et Cash en parallèle. À l’occasion,la Ligue d’Alger de volley-ball honorera, à titre posthume, un des pionniers du volleyball algérien, Ould Moussa Said (16/07/1925- 27/02/1974). Une reconnaissance pour les loyaux services rendus au sport par cette figure et aussi de bannir la « culture de l'oubli ».



Programme à la salle omnisports Abdelaziz-Bentifour, Hydra (Alger), le 1er novembre 2017



1er match : 13h30

2e match : 14h30

3e match : 15h30 classement

17h00 : finale

18h30 : Cérémonie clôture et collation