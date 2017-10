1er Jeux Africains de Plage au Cap Vert : Une délégation de l'ACNOA visite les sites de l'île de Sal

Une importante délégation de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) a effectué une visite de travail de trois jours à l'île de Sal au Cap Vert, organisatrice des premiers Jeux africains de plage en 2019, rapporte le site de l'instance africaine.

Durant leur visite qui a coïncidé avec la tenue du 34e séminaire des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques d'Afrique, les membres de la délégation de l'ACNOA ont visité et inspecté quelques sites de compétition des joutes continentales dont les plages de Sal, les lieux d'hébergement des hôtes de l'île ainsi que le village olympique des athlètes et délégations annoncé de haut standing. À l'issue de la visite, des recommandations —quelques détails— ont été faites au comité d'organisation qui aura tout le temps pour peaufiner la préparation et rectifier le tir sur les remarques de certains membres de la délégation africaine. Le président de l'ACNOA, l’intendant général Lassana Palenfo, qui était à la tête de la délégation, a estimé que l'engouement populaire que connait l'événement et l'enthousiasme ressenti sont «parmi les conditions de réussite des Jeux. Palenfo a tenu aussi à exprimer toute la reconnaissance des pays africains aux autorités du Cap-Vert pour avoir placé cet évènement en tête des priorités de l’Etat dans leur plan de développement futur, où le sport occupe une position premier plan. «Je pense que nous sommes bien partis pour réaliser, pour ce coup d’essai, un véritable coup de maitre, grâce à cette mobilisation générale que nous constatons et qui met, main dans la main, pouvoirs publics, comité olympique, mouvement sportif et l’ensemble du peuple capverdien», a-t-il précisé. L'ACNOA avait décidé en avril 2015 de lancer les Jeux africains de plage. De son nom de baptême «Africa Beach Games», cet événement devrait regrouper, dans un cadre spatio-temporel unique, des rencontres sportives dans plusieurs disciplines pratiquées sur du sable de plage et même accessoirement au-delà. Pour l'ACNOA, les Jeux africains de plage visent non seulement à promouvoir les sports de plage en Afrique, mais davantage à créer une saine émulation chez les jeunes africains autour desdits sports qui constituent la deuxième compétition de l’organisation faîtière de l’Olympisme continental, après les Jeux africains de la jeunesse. Très séduit par le dossier de candidature du Cap-Vert, l’ACNOA a alors décidé de confier l’organisation de la première édition de cette manifestation à ce pays. Le comité d'organisation des premiers Jeux africains de plage avait proposé une première liste de vingt trois disciplines pour le programme général des jeux, chapeautés par l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA). Cette première liste retenue par le Comité local d’organisation en accord avec l’ACNOA, comprend les disciplines suivantes : football de plage, volley-ball de plage, natation avec palmes, handball de plage, athlétisme de plage, beach rowing, basketball de plage (3x3), sport adapté de plage, athletics sea, taekwondo, freestyle frisbee, pétanque, tennis de plage, freestyle foot de plage, escrime de plage, nage en eau libre (swimming marathon), planche à voile (windsurf), aquathlon (natation et course), planche à rame (standup paddle), surf, canoë de mer, kitesurf freestyle (planche aérotractée ou sport à glisse), et body board (sport nautique de vagues).