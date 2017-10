Brent : à plus de 60 dollars

Les prix du pétrole augmentaient hier en cours d'échanges européens, la référence londonienne atteignant son plus haut depuis plus de deux ans, sur un marché porté par des espoirs de réduction de l'offre mondiale suite aux efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). En milieu de journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 60,56 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 12 cents par rapport à la clôture de vendredi, après avoir atteint tôt le matin 60,89 dollars, son niveau le plus fort depuis début juillet 2015. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance grappillait 3 cents à 53,93 dollars. "Le Brent consolide ses gains autour de 60 dollars le baril", tandis que le WTI s'installe autour de 54 dollars, a observé un analyste. Vendredi dernier, la référence londonienne du brut s'était hissée au-dessus de 60 dollars le baril pour la première fois en plus de deux ans, portée par un regain d'optimisme des investisseurs, car les efforts de l'Opep et de ses partenaires pour limiter leur production laissent espérer aux marchés un resserrement de l'offre mondiale. Le prince saoudien Mohammed ben Salmane a affirmé la semaine dernière que son pays soutenait la proposition d'un renouvellement de l'accord à cette date, alors que l'Opep et ses partenaires, dont la Russie, se sont pour l'instant engagés jusqu'à fin mars 2018. Cet accord, conclu fin 2016, vise à limiter la production afin de tenter de faire remonter les prix. Une prolongation sera au menu d'une réunion des acteurs de l'accord à Vienne fin novembre.