Visa pour la Chine : ouverture d’un centre de traitement des demandes

Compte tenu de ses relations bilatérales étroites et en constante progression avec l’Algérie, la Chine vient de se doter d’un centre de demande de visa pour les Algériens désirant se rendre dans ce pays asiatique. Sis dans la localité de Ben Aknoun sur les hauteurs d’Alger, le nouveau centre a été inauguré hier lors d’une cérémonie tenue sous l’égide du chef de la chancellerie chinoise en Algérie, son excellence l’ambassadeur M. Yang Guang yu. Celui-ci a tenu d’entrée, à mettre en relief l’importance de ce nouveau service qui sera selon lui d’un impact certain en termes des consolidations des passerelles relationnelles, multidimensionnelles entre Alger et Pékin. «Le lancement de ce centre sera sans doute bénéfique aux demandeurs algériens et renforcera également les relations bilatérales déjà solides entre nos deux pays», a affirmé en substance, le diplomate.

Aussi, le nouveau centre de dépôt des dossiers de visas se distingue par un «niveau élevé de services à la clientèle, des processus efficaces» de dépôt des demandes de visas, un «personnel qualifié» dans les langues locales et en mandarin et un «salon premium exclusif» personnalisé pour le confort des demandeurs, a souligné M. Guangyu.

Au cours d’une sympathique cérémonie qui a réuni d’importantes personnalités politiques, médiatiques et consulaires, l’ambassadeur a tenu à mettre en exergue la fierté de sa chancellerie quant à l’aboutissement de pareille réalisation. «Je suis extrêmement heureux d’annoncer l’ouverture du centre de demande de visas pour la Chine, en partenariat avec VFS Global, le plus grand fournisseur de services d’externalisation de visas au monde. Cela démontre notre engagement à fournir un service meilleur et plus efficace, dans des locaux modernes et confortables, aux voyageurs algériens qui souhaitent visiter la Chine et dont le nombre est croissant», a-t-il dit.

A cette occasion, le diplomate chinois a qualifié les relations algéro-chinoises de «très bonnes», ajoutant que le volume des échanges entre les deux pays s’élève à 8 milliards de dollars annuellement. Il a fait savoir que la Chine octroie quelques 20.000 visas annuellement aux Algériens, précisant que ce nombre allait être revu à la hausse à la faveur de l’ouverture de ce centre, avec «un traitement des dossiers qui ne dépassera pas une semaine». Avec l’ouverture de ce centre, les demandeurs de visas pour la Chine ne sont plus tenus de se déplacer à l’ambassade ou au consulat chinois en Algérie à partir du 30 octobre 2017, a précisé le diplomate chinois.

L’ambassade de Chine et, dans le souci de dispenser un service rapide et de qualité semble avoir tout prévu : un personnel parlant les langues locales et le mandarin, des processus efficaces et même un salon «premium exclusif» pour VIAP.

A une question relative à l’impact de la crise financière que connait le pays sur les échanges commerciaux avec la Chine, l’ambassadeur chinois a estimé que ces échanges sont très peu affectés. «Cela grâce aux importateurs et hommes d’affaires algériens qui s’approvisionnent en Chine, prouvant que nos produits sont très compétitifs. Malgré ce contrôle des importations, les consommateurs algériens ont besoin de ces produits chinois», a-t-il précisé.

Salima Ettouahria