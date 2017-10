Valorisation énergétique des déchets : gain de 2.000 gigawatts par an

La valorisation énergétique s’impose. A plus d’un titre. «En Algérie, 62 % des déchets sont organiques et putrescibles, donc valorisables en biogaz. Un milliard de mètres cubes de biogaz peut être récupéré de ces déchets, c’est l’équivalant de 2.000 gigawatts/an d'électricité», a affirmé, hier, le directeur général du Centre des énergies renouvelables, invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale.

Cette importante quantité d’énergie, peut alimenter une population de 1,5 million d’habitants, et épargner 1 million de tonnes d’émission de Co2 et 500 millions de m3 de gaz naturel». Pour le professeur Noureddine Yassa, il y a un gisement qu’il ne faut pas négliger. Répondant à une série de questions qui lui ont été posées, l’universitaire n’a pas manqué de relever les retards dans la réalisation des projets, précisant qu’il est grand temps de troquer l’uniforme verbal, pour endosser celui de l’action.

Par action, il désigne l’impératif de concrétiser le programme de 2011 qui prévoyait 12.000 mégawats de production énergique et celui de 2015 qui, lui, mise pratiquement sur le double, soit 20 000MW. «Il faut accélérer la mise en œuvre de ces programmes. Sur le terrain, Il n’y a pas eu de réalisation des projets», déplore-t-il. L’autre urgence a pour nom, aux yeux du DG du CDER, le passage à la phase d’opérationnalisation des programmes, en associant les opérateurs privés et publics et même les investisseurs étrangers. Ces derniers, précisera-t-il, sont en train d’attendre l’ouverture du marché pour l’installation de centrales et leur exploitation. Enchaînant, le Pr Yassa indique qu’il n y a pas d’outils de rachat de l’électricité produite par les opérateurs ou même des ménages. Une situation qui le mène à réitérer son appel de prévoir un cadre pour le rachat de l’électricité. «Certes, explique-t-il, il y a eu un cadre en 2014 pour les tarifs de rachat avec garantie, mais malheureusement, il n’est pas encore appliqué sur le terrain».

Par cadre réglementaire, l’universitaire cite au passage la nécessaire révision de la loi sur les hydrocarbures, et qualifie de «louable» la taxe énergétique imposé aux industriels par le projet de loi de finances. «Cette taxe va alimenter le Fonds national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique», souligne-t-il en guise d’arguments. En définitive, l’universitaire affirme croire dur comme fer que l’Algérie a des arguments solides à faire valoir dans le domaine des énergies renouvelables qui s’érigent en une «priorité nationale». D’autre part, il dira que des efforts se multiplient pour une meilleure pénétration de ces énergies dans le secteur du bâtiment, réputé pour être énergivore. Dans son intervention, le Pr Yassa dira que l’association de tous les secteurs, notamment ceux de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, tout en mettant en relief le rôle des collectivités locales. Des efforts sont également consentis dans le domaine agricole.

Fouad Irnatene