Grand angle : A quand la fin de la tragédie ?

A Astana, les pourparlers de paix sur la Syrie ont repris hier. La capitale du Kazakhstan accueille le septième round des négociations parrainées par la Russie, l'Iran et la Turquie. Les délégations du gouvernement et de l'opposition armée, ainsi que celles des pays parrains des pourparlers auront à discuter à huis clos, notamment de la situation humanitaire jugée de plus en plus préoccupante, ont annoncé les autorités kazakhes. Ces négociations concentrées sur les questions militaires et techniques ont permis, à ce jour, la mise en place de zones de désescalade dans plusieurs régions de Syrie, donnant ainsi un répit aux syriens. Le volet politique du dossier est, quant à lui, à la charge du processus de Genève qui se déroule sous l’égide de l’ONU et dont le 8e round est annoncé pour le 28 novembre prochain. La programmation de la rencontre d’Astana et celle, un mois plus tard, de Genève est à même de constituer un élément positif dans le traitement du dossier syrien à multiples équations et dont certaines sont inconnues. En acceptant de se rencontrer et d’engager des pourparlers, les acteurs syriens donnent ainsi l’impression qu’ils peuvent ou tout au moins veulent décider de leur destin. En effet, il n’est un secret pour personne que le conflit qui perdure depuis 2011 aurait certainement connu son dénouement sans la multiplication et l’interférence d’acteurs étrangers qui, voulant préserver leurs intérêts géostratégiques, tentent ainsi d’influer sur le cours du conflit qui a fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés en six ans. Et comble du drame imposé aux syriens, nul aujourd’hui n’est en mesure de prédire la fin de cette tragédie humaine. L’espoir suscité à chaque fois est vite balayé par un nouvel élément brandi par un des alliés des deux protagonistes, ce qui ne manque pas de complexifier le conflit et partant, entrave la recherche d’une solution politique mutuellement acceptée. Car force est de craindre que tant que le dossier syrien demeurera tributaire des intérêts de parties extérieures, il ne connaitra pas d’épilogue. Les syriens pourront-ils faire montre d’orgueil et surmonter leurs différends afin de sauver ce qui peut encore l’être, en acceptant de faire les compromis nécessaires à un règlement politique ? Ou bien préféreront-ils s’entêter à vouloir remporter une victoire qui, forcément, aura le goût du sang et des larmes versés. Cette victoire sera d’autant plus amère qu’elle aura été glanée au prix d’un pays laissé tel un champ de ruines aux hyènes et aux vautours.

N. Kerraz