L'Arabie Saoudite et ses alliés voudraient un «changement de régime» : L'émir du Qatar accuse

L'émir du Qatar a, lors d'une interview télévisée, accusé dimanche l'Arabie saoudite et ses alliés arabes de vouloir provoquer un «changement de régime» en maintenant leur blocus politique et économique sur son pays. «Ils veulent un changement de régime», a accusé l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, dans l'émission «60 Minutes» de la chaîne américaine CBS. «L'histoire nous montre et nous apprend qu'ils ont essayé de faire cela auparavant, en 1996, après que mon père est devenu émir. Et ils l'ont montré de manière si évidente au cours des dernières semaines», a dit l'émir. La crise du Golfe dure depuis près de cinq mois. Elle a éclaté le 5 juin lorsque l'Arabie saoudite, Bahrein, les Emirats arabes unis et l'Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et lui ont imposé des sanctions économiques, accusant le petit émirat de soutenir le terrorisme et d'être trop proche de l'Iran, puissance régionale rivale de ces pays. Ryadh et ses alliés ont fermé leurs frontières terrestres et maritimes avec le Qatar, ont suspendu les liaisons aériennes avec lui et ont expulsé les citoyens qataris se trouvant sur leurs territoires. «Ils n'aiment pas notre indépendance, notre manière de penser, notre vision pour la région», a déclaré l'émir du Qatar. «Nous voulons la liberté de parole pour les habitants de la région. Et cela ne leur plaît pas. Ils pensent que c'est une menace pour eux», a-t-il ajouté.(APS)