Syrie : Moscou met en garde contre une provocation

Le risque de nouvelles attaques de la part des groupes armés reste toujours élevé dans la province syrienne d'Idlib, où la Turquie a commencé à la mi-octobre à déployer ses troupes dans le cadre d'une mission d'observation prévue par les accords d'Astana, ont rapporté des médias russes lundi, citant l'envoyé spécial du Président russe sur le dossier syrien. «Nous avons en effet réussi à stabiliser considérablement la situation sur le terrain. Il existe, certes, des difficultés liées aux actions provocatrices de certains groupes qui se trouvent dans des zones de désescalade», a indiqué Alexandre Lavrentiev, envoyé spécial du Président russe sur le dossier syrien. Selon le responsable, la Russie chercherait à mettre fin aux «processus négatifs de ce type», bien que la situation dans la zone de d'escalade d'Idlib «reste à ce jour assez complexe, car la Turquie n'a pas achevé l'installation de ses postes d'observation». «Par conséquent, le niveau de tension reste assez élevé et il subsiste un risque d'offensive de la part des groupes radicaux qui y sont d éployés. Nous espérons cependant que nos partenaires turcs mèneront à bien leur série d'engagements en ce qui concerne la zone de désescalade d'Idlib et stabiliseront la situation sur place». L'armée turque a entrepris de mettre sur pied ce mois-ci des postes d'observation dans la région d'Idlib, en vertu d'un accord avec la Russie et l'Iran visant à limiter les combats entre les insurgés et l'armée syrienne. Certains experts ont pourtant interprété ce déploiement comme une opération destinée pour partie à contenir la milice kurde des YPG (Unités de protection du peuple). De nouveaux pourparlers de paix sur la Syrie se sont ouverts lundi à Astana, la capitale du Kazakhstan, pour discuter notamment de la situation humanitaire jugée de plus en plus préoccupante, ont annoncé les autorités kazakhes. Il s'agit du septième round de ces négociations parrainées par la Russie, l'Iran et la Turquie, qui ont abouti surtout à la mise en place de zones de désescalade dans plusieurs régions de Syrie. Annoncée sur deux jours, cette nouvelle rencontre prévoit des consultations à huis clos lundi et une déclaration à la presse mardi, selon la diplomatie kazakhe. «Des négociations à huis clos ont commencé", a indiqué lundi le porte-parole du ministère kazakh des Affaires étrangères, Anouar Jaïnakov. Selon lui, les délégations du gouvernement syrien et de l'opposition armée, ainsi que celles des pays parrains des pourparlers sont déjà arrivées à Astana. Le processus de paix d'Astana se concentre sur les questions militaires et techniques et se déroule en parallèle à celui, politique, de Genève. Il vise à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés en six ans. Il a abouti notamment à la mise en place de quatre zones de désescalade en Syrie: dans les régions d'Idleb (nord-ouest), de Homs (centre), dans la Ghouta orientale, près de Damas, ainsi que dans le sud du pays. Lors de la dernière rencontre mi-septembre, la Russie et la Turquie avaient annoncé un accord pour déployer ensemble des forces de maintien de l'ordre dans l'une de ces zones, à Idleb. Un nouveau cycle de pourparlers sur la Syrie à Genève est prévu pour se tenir à partir du 28 novembre sous l'égide de l'ONU.(APS)

--------------//////////////////////

Raqqa toujours occupée par la coalition

Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que la ville de Raqqa, où le groupe terroriste autoproclamé «Etat Islamique» (EI/Daech) vient d'être vaincu, était toujours occupée par la coalition dirigée par les Etats-Unis et ses alliés des Forces démocratiques syriennes (FDS). Dans un communiqué, le ministère a souligné que Raqqa était toujours une ville occupée, et qu'elle ne serait considérée comme libérée que lorsque l'armée syrienne y aurait pénétré. Le ministère a accusé les Etats-Unis et les FDS, dont les forces terrestres ont expulsé Daech de sa capitale de facto, d'avoir conspiré avec Daech pour pouvoir pénétrer dans la ville, tout en laissant les terroristes se rendre dans d'autres régions de Syrie pour combattre l'armée syrienne. Le ministère a également déclaré que les Etats-Unis et leurs alliés étaient en train de «célébrer ce qu'ils appellent la libération de Raqqa sur les corps des civils tués», et a ajouté que 90 % de la ville était en ruines. «Les appels des Etats-Unis et de leurs alliés à reconstruire Raqqa ne sont qu'une imposture, une escroquerie adressée à l'opinion publique dans le but de dissimuler les destructions qu'ils ont provoquées à Raqqa», a fait remarquer le ministère dans un communiqué. Le 17 octobre, les FDS ont annoncé avoir libéré Raqqa après quatre mois de lutte contre Daech.