Le Coin du copiste : Tlemcen au rythme du Hawzi

La musique hawzi qui se distingue par son ineffable légèreté et son rythme entrainant est l’une des variantes de la musique andalouse dont les modes s’adaptent avec des belles sonorités dans chaque région du nord de l’Algérie dans une magnifique alliance de sons et de voix qui s’éloigne quelque peu du classicisme des origines de l’andalou. A ce jour, de Constantine à Tlemcen, en passant par Alger, les reprises d’airs connus du patrimoine par des chanteurs de la nouvelle génération font le bonheur des mélomanes. Tout un Festival national, qui en est à sa 10e édition déjà, a été programmé et il est prévu qu’il ouvrira, dans la soirée aujourd’hui, ses portes dans la ville de Tlemcen à la maison de la culture Abdelkrim-Dali pour se clôturer à l’Opéra d’Alger le 5 novembre prochain. L’événement, qui est attendu par la population locale, qui a pris le plaisir d’assister aux concerts, aura nécessité toute une préparation de la part des organisateurs qui se sont mis à pied d’œuvre pour le bon déroulement de cette manifestation artistique de haute volée, avec notamment la participation de 14 associations musicales dont on signalera la venue de l’orchestre andalou de Paris. Dans tous les cas, l’ancien royaume zianide s’apprête à vivre des spectacles riches en couleurs et musique dans une ambiance des plus festives : « Cette nouvelle édition comprendra des Master Class en hawzi accordées aux jeunes musiciens sous l’encadrement de grands noms de la musique hawzi. Une conférence autour de ce genre musical sera aussi tenue, en plus de plusieurs expositions dont l’une consacrée à la Nouba andalouse retraçant l’histoire des trois écoles de musique andalouse nationales de Tlemcen, Alger et Constantine, et une seconde dédiée aux instruments de musique anciens, aux costumes traditionnels d’orchestres andalous et aux nouveaux modèles. Des portes ouvertes sur les associations de musique andalouse sont également prévues. cela permettra aux plus jeunes de découvrir l’organisation derrière l’art, et peut-être découvrir une vocation», annonce un site électronique pour marquer la tenue du festival qui durera cinq jours et d’ajouter plus loin : «Par ailleurs, plusieurs concerts regroupant des orchestres des villes de Tlemcen, Oran, Sidi Bel Abbès, Alger et Mascara auront lieu chaque jour. L’Ensemble Andalou de Paris, étant l’invité d’honneur de cette édition, sera sur scène le 1er novembre à 20h30 au niveau du Palais de la Culture Abdelkrim-Dali. La soirée de clôture sera assurée, quant à elle, par l’orchestre régional de musique andalouse relevant de la maison de l’Opéra d’Alger.»

L. Graba