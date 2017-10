22e Salon International du livre d’Alger , Rachid Khetab, auteur, éditeur : « Le colonialisme, une hydre »

Il édite des ouvrages qualitatifs, basés essentiellement sur l’anthropologie de l’histoire, la recherche historique et la linguistique. Rachid Khettab revient dans cet entretien sur les nouveautés de sa maison d’édition Dar Khettab parues au 22e salon international du livre d’Alger, ainsi que sur l’une des rencontres majeures du 22e SILA dont il sera le modérateur. Intitulée «Autopsie du colonialisme », cette rencontre aura lieu le 1er novembre en présence d’un panel de chercheurs et d’auteurs algériens, mexicains, sénégalais et suédois.



Vous allez modérer le débat tant attendu intitulé : «Autopsie du colonialisme» le premier novembre. Ne croyez-vous pas que le terme autopsie fait penser à l’extermination finale de l’ordre colonial ?

Ils ont choisi un terme médical ; l’autopsie qu’on pratique dans la médecine légale sur le cadavre. On aurait pu parler de diagnostique car l’être est vivant. On établi un diagnostique pour le vivant et on dissèque le cadavre, or, on croit que le colonialisme est mort mais hélas, il est toujours vivant, c’est un peu l’hydre à sept têtes, je ne crois pas que le colonialisme ait disparu, je crois que pas mal de signes démontrent le soubresaut des velléités colonialistes, autrement dites et autrement faites, et plus efficaces peut-être qu’avant, parce que ça ne leur coute pas beaucoup, parce qu’on utilise d’autres moyens. Cela dit, je crois qu’il y a une bonne table ronde en présence d’intervenants qui appartiennent à des horizons différents.



Quelles sont les nouveautés de Dar Khettab pour le SILA 2017 ?

Nous avons cinq nouvelles publications dont quatre ouvrages qui relèvent de l’histoire pure ; il y a une biographie sur El Hadj mahieddine Essghir Sidi M’barek. Nous avons l’œuvre de Said Almi sous l’intitulé «Aventures coloniales» (la France en Algérie 1830-1900), un bon travail d’anthropologie historique, un travail purement académique, un outil indispensable pour comprendre la pénétration coloniale en Algérie. Il y a aussi un livre de l’ancien ministre Belaid Abdesselam sous l’intitulé

«Chroniques et réflexions inédites». Un autre ouvrage de Niels Anderson, conjointement publié en Suisse et en Algérie, qui concerne le mouvement de la décolonisation, un ouvrage dont les idées rejoignent la thématique de la table ronde «Autopsie du colonialisme». Et enfin, nous avons un travail remarquable de linguistique, un dictionnaire des mots d’origine française dans la darija algérienne, signé par Aoamar Ait Amrane.



Vous avez également une nouvelle édition revue et augmentée de «Frères et compagnons», un dictionnaire biographique d’algériens…

C’est une sorte de biographie avec une introduction conséquente qui nous replace dans un contexte historique déterminé, une sorte de sociologie historique pour voir les multiples appartenances de ces frères et compagnons. Comme son nom l’indique, les frères sont ceux qui ont rejoint le maquis, qui ont pris les armes, se sont des frères de combat dans le sens nationaliste ayant été arrêtés, emprisonnés, torturés, exilés, et pour certains guillotinés… se sont des algériens à part entière. Pour les compagnons, il s’agit de ceux qui ont compatit à la douleur du peuple algérien. Il y avait au début quelque 250 noms, nous sommes à plus de 350 pour cette édition revue de l’ouvrage.



Est-ce chapitre clos ou allez-vous continuer à piocher pour en trouver d’autres ?

Non on découvre toujours des noms qui ont contribué au triomphe de la cause nationale. Si je ne continue pas le travail, d’autres vont le faire, l’essentiel c’est d’asseoir une base. J’ai donné des éléments pour d’autres chercheurs, cet ouvrage va les aider à mieux comprendre ce qui s’est passé durant la guerre de libération nationale. Les gens que je cite dans le dictionnaire n’ont pas cessé de dénoncer l’amoralité du colonialisme et ils se sentaient proches des nôtres, je suis content de les avoir énumérés pour dire qu’ils sont nos frères et qu’ils doivent avoir le mérite dans le panthéon de la mémoire.

Entretien réalisé par Kader Bentounés