Karima Nayt à l’Opéra d’Alger : fusion musicale

Venue de Suède juste pour octroyer un pur moment de plaisir, lors de la soirée du dimanche, à la salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger, et ce lors d’un concert inouï, Karima Nayt était marquée par sa spontanéité. Occupant toute la scène et dévouée… elle a jeté les présents dans un profond bonheur à travers sa fusion musicale harmonieuse.

Chanceux étaient ceux qui ont assisté au spectacle de cette artiste algérienne qui a du talent à revendre. Cette jeune méditerranéenne, qui vit aujourd'hui en Suède, multiplie les casquettes. Très sensuelle, cette artiste complète, qui été accompagnée de ses cinq musiciens, a interprété des compositions personnelles de son album intitulé «quoi d’autre» sorti en 2012, à travers des textes légers, appréciés par petits et grands, qui tournent autour des tracas et des joies de la vie, mais aussi de ses états d'âme et de ses expériences intimes. Ces musiciens avaient recours à plusieurs instruments, comme la guitare, l'accordéon, les percussions, la basse et le bandonéon. Venus nombreux, en famille ou entre amis, ses fans étaient éblouis, ils fredonnaient ses chansons en chœur dans un pur moment de bonheur partagé. Avec sa voix, caractérisée par un timbre unique, Karima Nayt semblait épanouie devant son public et ce en interprétant ses compostions en arabe et en français, notamment une chanson très émouvante «Salem», qui relate l'histoire d'un fils qui revoit sa défunte mère dans ses rêves et désespère de ne pas pouvoir la reconquérir. Rythmée en flamenco, la chanson «Mali», merveilleusement interprétéé, relatait une confession sur une histoire d'amour qui finit mal. «Laissez les say», «Keyf», «Mèli», «Dari», «Djazaïr», «Benti», «I didn’t know», «Nedal», «Sans dignité», «Noura», «Harraga», «Houmma», sont entres autres les titres qu’elle a interprétés pour son public. Les thèmes de ses chansons, l’amour dans ses différentes manifestations, la nostalgie, les injustices du monde, la quête de Dieu, inclinent à la mélancolie, la méditation et (pourquoi pas ?) la sérénité. Cette artiste aux multiples facettes est chanteuse et danseuse. A travers son spectacle, Karima laisse celui qui l’admire sentir qu’elle vient de loin à cause d’une inspiration ouverte à tous les sons «croisés» dans ses tribulations artistiques. Son caractère nomade en fait une chanteuse comme il en existe peu car elle a développé en elle des capacités artistiques multiples. D’abord une voie tellement bien travaillée qu’il est facile de l’imaginer chanteuse d’opéra. Ensuite un langage corporel maîtrisé qui donne une impression qu’elle chante avec son corps. Infidèle à un seul genre musical, Karima Nayt préfère passer de l’un à l’autre, parfois dans une même chanson. Elle chante dans le genre classique oriental, hawzi algérien, fado portugais, musiques ouest africaines, chanson populaire française et tango version soft presque omniprésent. Avec son savoir-faire, elle a su comment envouter les présents de l’Opéra d’Alger avec son empreinte et touche musicale, tout en lenteur, qui s’harmonise avec sa voix de sirène. Karima Nayt a surtout chanté en dialectal algérien et un peu en arabe classique et en français. Son talent, ses trois passions et sa voix la mènent aux quatre coins du globe, au gré des représentations, concerts et rencontres fortuites. Elle danse l'abstrait, le contemporain et l'art engagé, et chante les jeunes marginalisés, les militants, les harragas, les révoltés, et tout ce qui mine les sociétés arabes. Le look de Karima Nayt ne confirme que les sens de son art. En effet, comme pour accompagner le noir de ses yeux et de ses cheveux ondulés, elle a porté ce soir-là un frac et un jupon de tulle de la même couleur. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, allez vite écouter ses belles pépites, et suivez ses déambulations de danseuse.

Sihem Oubraham